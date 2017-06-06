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Черногория официально вступила в НАТО
120
06. jūnijs 2017 10:40
Черногория стала полноправным членом НАТО
2:19
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Черногория стала полноправным членом НАТО

Ушаков встретился с военными НАТО
2:18
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Ушаков встретился с военными НАТО

НАТО готовится к миру
2:07
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НАТО готовится к миру

Генсек НАТО обсудил
0:32
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Генсек НАТО обсудил "более агрессивную Россию" с Трампом

Кучинскис: опасений по поводу будущего НАТО больше нет
0:53
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Кучинскис: опасений по поводу будущего НАТО больше нет

LTV: Центр НАТО оказался
3:00
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LTV: Центр НАТО оказался "потёмкинской деревней

НАТО резко увеличит численность сил быстрого реагирования
1:05
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НАТО резко увеличит численность сил быстрого реагирования

Госполиция официально подтвердила: мальчик, которого нашли - это маленький Рудольф
0:41
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Госполиция официально подтвердила: мальчик, которого нашли - это маленький Рудольф

Тереза Мэй официально стала премьер-министром Британии
1:31
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Тереза Мэй официально стала премьер-министром Британии

Путин предупредил о контрмерах и пояснил реакцию России на расширение НАТО
0:32
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Путин предупредил о контрмерах и пояснил реакцию России на расширение НАТО

В Лиепае появятся военная база и порт для кораблей НАТО
0:25
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В Лиепае появятся военная база и порт для кораблей НАТО

Газета: над Турцией нависла реальная угроза исключения из НАТО
0:44
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Газета: над Турцией нависла реальная угроза исключения из НАТО

Клинтон заявила о поддержке НАТО в борьбе с
0:33
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Клинтон заявила о поддержке НАТО в борьбе с "российской угрозой"

Руководство НАТО отложило переговоры с Украиной по ПРО, опасаясь реакции Москвы
0:52
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Руководство НАТО отложило переговоры с Украиной по ПРО, опасаясь реакции Москвы

Путин: Россия не собирается воевать с НАТО из-за Балтии, это бред
0:30
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Путин: Россия не собирается воевать с НАТО из-за Балтии, это бред

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