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Черногория стала полноправным членом НАТО
REUTERS
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06. jūnijs 2017 08:55
2:18
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Ушаков встретился с военными НАТО
2:07
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НАТО готовится к миру
0:32
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Генсек НАТО обсудил "более агрессивную Россию" с Трампом
0:53
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Кучинскис: опасений по поводу будущего НАТО больше нет
3:00
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LTV: Центр НАТО оказался "потёмкинской деревней
1:05
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НАТО резко увеличит численность сил быстрого реагирования
0:32
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Путин предупредил о контрмерах и пояснил реакцию России на расширение НАТО
0:25
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В Лиепае появятся военная база и порт для кораблей НАТО
0:44
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Газета: над Турцией нависла реальная угроза исключения из НАТО
0:33
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Клинтон заявила о поддержке НАТО в борьбе с "российской угрозой"
0:52
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Руководство НАТО отложило переговоры с Украиной по ПРО, опасаясь реакции Москвы
0:30
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Путин: Россия не собирается воевать с НАТО из-за Балтии, это бред
0:30
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Разместить войска в Восточной Европе согласились 16 членов НАТО
0:39
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Ринкевич опроверг критику Трампа, заявившего, что НАТО — устаревшая организация
1:18
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Россия: сообщения НАТО о войсках РФ на Украине - "фальшивка"
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Ziņas
Raidījumi
Aculiecinieks
Populārākais
RUS