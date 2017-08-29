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Cиноптики: утром похолодало до +2 градусов, днем существенно потеплеет
www.DELFI.lv
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29. augusts 2017 09:45
Синоптики: утром похолодало до +4 градусов, днем воздух прогреется до +23 градусов
0:44
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Синоптики: утром похолодало до +4 градусов, днем воздух прогреется до +23 градусов

Синоптики: в ряде районов Латвии утром похолодало до +5 градусов
0:43
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Синоптики: в ряде районов Латвии утром похолодало до +5 градусов

Среда будет пасмурной и с осадками, местами потеплеет до +7 градусов
0:29
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Среда будет пасмурной и с осадками, местами потеплеет до +7 градусов

Синоптики: на выходных потеплеет до +25 градусов, однако ко вторнику похолодает
0:39
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Синоптики: на выходных потеплеет до +25 градусов, однако ко вторнику похолодает

Ночью зафиксированы заморозки, днем обещают до +22 градусов
0:37
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Ночью зафиксированы заморозки, днем обещают до +22 градусов

Холода бьют рекорды: утром в Латвии зафиксировано -8 градусов
0:40
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Холода бьют рекорды: утром в Латвии зафиксировано -8 градусов

В некоторых районах приморозило до -16 градусов, днем сохранится морозная погода
0:50
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В некоторых районах приморозило до -16 градусов, днем сохранится морозная погода

Синоптики: днем жара до +29 градусов, к вечеру возможны грозы с ливнями
0:30
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Синоптики: днем жара до +29 градусов, к вечеру возможны грозы с ливнями

Холода бьют рекорды: с утра зафиксировано -7 градусов, днем возможен снег
0:33
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Холода бьют рекорды: с утра зафиксировано -7 градусов, днем возможен снег

Синоптик: в Латвии резко потеплеет, осень вернется
0:28
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Синоптик: в Латвии резко потеплеет, осень вернется

На этой неделе заметно потеплеет, но ожидается дождливая погода
0:52
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На этой неделе заметно потеплеет, но ожидается дождливая погода

Синоптики: на этой неделе в Латвии заметно потеплеет
0:42
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Синоптики: на этой неделе в Латвии заметно потеплеет

На выходных потеплеет, но на море лучше не ехать
0:31
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На выходных потеплеет, но на море лучше не ехать

Синоптики: во вторник потеплеет до +21 градуса, местами ожидаются ливни
0:38
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Синоптики: во вторник потеплеет до +21 градуса, местами ожидаются ливни

В Латвии заметно похолодает: местами до -16 градусов
0:34
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В Латвии заметно похолодает: местами до -16 градусов

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