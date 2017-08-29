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Cиноптики: утром похолодало до +2 градусов, днем существенно потеплеет
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352
29. augusts 2017 09:45
0:44
382
Синоптики: утром похолодало до +4 градусов, днем воздух прогреется до +23 градусов
0:43
390
Синоптики: в ряде районов Латвии утром похолодало до +5 градусов
0:29
527
Среда будет пасмурной и с осадками, местами потеплеет до +7 градусов
0:39
1594
Синоптики: на выходных потеплеет до +25 градусов, однако ко вторнику похолодает
0:37
1900
Ночью зафиксированы заморозки, днем обещают до +22 градусов
0:40
409
Холода бьют рекорды: утром в Латвии зафиксировано -8 градусов
0:50
457
В некоторых районах приморозило до -16 градусов, днем сохранится морозная погода
0:30
2077
Синоптики: днем жара до +29 градусов, к вечеру возможны грозы с ливнями
0:33
581
Холода бьют рекорды: с утра зафиксировано -7 градусов, днем возможен снег
0:28
4163
Синоптик: в Латвии резко потеплеет, осень вернется
0:52
1289
На этой неделе заметно потеплеет, но ожидается дождливая погода
0:42
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Синоптики: на этой неделе в Латвии заметно потеплеет
0:31
7743
На выходных потеплеет, но на море лучше не ехать
0:38
319
Синоптики: во вторник потеплеет до +21 градуса, местами ожидаются ливни
0:34
5190
В Латвии заметно похолодает: местами до -16 градусов
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