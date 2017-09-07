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CМИ сообщили о решении ЕС продлить санкции против России
Reuters/Scanpix
www.DELFI.lv
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07. septembris 2017 10:25
Источник: Евросоюз готовится продлить персональные санкции против России
0:29
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Источник: Евросоюз готовится продлить персональные санкции против России

Постпреды ЕС договорились продлить санкции против России на полгода
0:33
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Постпреды ЕС договорились продлить санкции против России на полгода

Евросоюз продлевает на полгода санкции против России
0:31
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Евросоюз продлевает на полгода санкции против России

Сенаторы США планируют помешать Трампу отменить санкции против России
0:39
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Сенаторы США планируют помешать Трампу отменить санкции против России

Савченко попросила Трампа ужесточить санкции в отношении России
0:37
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Савченко попросила Трампа ужесточить санкции в отношении России

Евросоюз раскололся из-за новых санкций против России
0:40
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Евросоюз раскололся из-за новых санкций против России

Шадурскис: учебный год придется продлить на пару недель
0:31
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Шадурскис: учебный год придется продлить на пару недель

Путин порадовался из-за попавших под санкции чиновников
3:13
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Путин порадовался из-за попавших под санкции чиновников

Cтуденты против!!!
2:09
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Cтуденты против!!!

Шествие «Вместе против рака груди!»
0:18
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Шествие «Вместе против рака груди!»

Система Taxify — рижская полиция против
3:33
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Система Taxify — рижская полиция против

Kiops konkursā 'ЗОЛОТОЙ ГОЛОС РОССИИ'
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Kiops konkursā 'ЗОЛОТОЙ ГОЛОС РОССИИ'

Голландцы высказались против ассоциации Украины с Евросоюзом
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Голландцы высказались против ассоциации Украины с Евросоюзом

Министр возражает против стремительного роста зарплаты в Латвии
0:30
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Министр возражает против стремительного роста зарплаты в Латвии

Протесты против Трампа переросли в беспорядки в Орегоне
0:36
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Протесты против Трампа переросли в беспорядки в Орегоне

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