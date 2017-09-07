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CМИ сообщили о решении ЕС продлить санкции против России
Reuters/Scanpix
www.DELFI.lv
69
07. septembris 2017 10:25
0:29
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Источник: Евросоюз готовится продлить персональные санкции против России
0:33
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Постпреды ЕС договорились продлить санкции против России на полгода
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Евросоюз продлевает на полгода санкции против России
0:39
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Сенаторы США планируют помешать Трампу отменить санкции против России
0:37
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Савченко попросила Трампа ужесточить санкции в отношении России
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Евросоюз раскололся из-за новых санкций против России
0:31
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