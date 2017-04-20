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CNN: Сирия перебазировала свои самолеты к российской военной базе
Reuters/Scanpix
www.DELFI.lv
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20. aprīlis 2017 10:42
Американский бомбардировщик разбился на базе США
0:29
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Американский бомбардировщик разбился на базе США

ОБСЕ: российско-украинскую границу пересекают сотни людей в военной одежде
0:53
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ОБСЕ: российско-украинскую границу пересекают сотни людей в военной одежде

Клинтон заявила о поддержке НАТО в борьбе с
0:33
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Клинтон заявила о поддержке НАТО в борьбе с "российской угрозой"

В ближайшие дни зима укрепит свои позиции
0:36
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В ближайшие дни зима укрепит свои позиции

Латвия очень скоро потеряет российский транзит: Россия уводит грузы в свои порты
0:29
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Латвия очень скоро потеряет российский транзит: Россия уводит грузы в свои порты

2:59
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"Голубые береты" в Риге. Синева. 9 мая 2010г.

Юрмальский бизнес требует от МИД извиниться перед Крутым
0:58
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Юрмальский бизнес требует от МИД извиниться перед Крутым

Суд запретил забастовку хора национальной оперы
1:56
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Суд запретил забастовку хора национальной оперы

Международный детский турнир по хоккею
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Международный детский турнир по хоккею

В Латвии начались Дни русской культуры
3:31
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В Латвии начались Дни русской культуры

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