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"Дети системы": о насилии в детдомах узнают только приемные родители
Latvijas Televīzija
381
21. aprīlis 2017 08:59
За сообщения в полицию о насилии над детьми врачи просят денег
3:16
2098

За сообщения в полицию о насилии над детьми врачи просят денег

Газета: дети беженцев в школах Латвии не задерживаются
0:35
1025

Газета: дети беженцев в школах Латвии не задерживаются

Куда смотрит стройуправа? Дети же могут пострадать
4:54
669

Куда смотрит стройуправа? Дети же могут пострадать

Здесь была школа: дети в Донбассе встречают 1 сентября на развалинах
3:35

Здесь была школа: дети в Донбассе встречают 1 сентября на развалинах

Дети и картеж
1:07
4

Дети и картеж

LTV7: латвийские дети сами рассказывают учителям и психологам о
3:22
2194

LTV7: латвийские дети сами рассказывают учителям и психологам о "группах смерти"

Негражданам небо Лондона только снится
2:24
472

Негражданам небо Лондона только снится

СМИ: Строительство
0:44
3503

СМИ: Строительство "Южного потока" остановили только на словах

«Чудо-репка» в кукольном театре
1:38
23

«Чудо-репка» в кукольном театре

Президент Латвии: возможно, латышами стоит записывать не только потомственных латышей
0:34
1271

Президент Латвии: возможно, латышами стоит записывать не только потомственных латышей

Масальский: С таким бардаком латвийский хоккей будет катиться только вниз
0:34
5777

Масальский: С таким бардаком латвийский хоккей будет катиться только вниз

Kolibri: īsts vai neīsts?
0:56
20

Kolibri: īsts vai neīsts?

Avārija pie Sky&More
0:42
95

Avārija pie Sky&More

Дмитрий Башкиров в Риге
2:00
30

Дмитрий Башкиров в Риге

Творческая идея как вторсырьё
1:55
11

Творческая идея как вторсырьё

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