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"Дети системы": о насилии в детдомах узнают только приемные родители
Latvijas Televīzija
381
21. aprīlis 2017 08:59
3:16
2098
За сообщения в полицию о насилии над детьми врачи просят денег
0:35
1025
Газета: дети беженцев в школах Латвии не задерживаются
4:54
669
Куда смотрит стройуправа? Дети же могут пострадать
3:35
Здесь была школа: дети в Донбассе встречают 1 сентября на развалинах
1:07
4
Дети и картеж
3:22
2194
LTV7: латвийские дети сами рассказывают учителям и психологам о "группах смерти"
2:24
472
Негражданам небо Лондона только снится
0:44
3503
СМИ: Строительство "Южного потока" остановили только на словах
1:38
23
«Чудо-репка» в кукольном театре
0:34
1271
Президент Латвии: возможно, латышами стоит записывать не только потомственных латышей
0:34
5777
Масальский: С таким бардаком латвийский хоккей будет катиться только вниз
0:56
20
Kolibri: īsts vai neīsts?
0:42
95
Avārija pie Sky&More
2:00
30
Дмитрий Башкиров в Риге
1:55
11
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Ziņas
Raidījumi
Aculiecinieks
Populārākais
RUS