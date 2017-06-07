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До Лиго погода будет умеренно теплой и дождливой
www.DELFI.lv
468
07. jūnijs 2017 11:50
Синоптики: в выходные будет неплохая погода, потом - холодная осень, возможен мокрый снег
0:39
3473

Синоптики: в выходные будет неплохая погода, потом - холодная осень, возможен мокрый снег

Зеленая ярмарка
1:12
15

Зеленая ярмарка

Зеленый рынок
0:13
290

Зеленый рынок

Зеленая ярмарка
0:42
3

Зеленая ярмарка

Синоптики: в пятницу погода изменится
1:05
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Синоптики: в пятницу погода изменится

Синоптики обещают новое похолодание и скорое возвращение теплой погоды
0:32
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Синоптики обещают новое похолодание и скорое возвращение теплой погоды

Синоптики: в Латвию возвращается зимняя погода
0:48
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Синоптики: в Латвию возвращается зимняя погода

В ближайшие дни установится зимняя погода
0:36
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В ближайшие дни установится зимняя погода

Во второй половине недели погода улучшится
0:46
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Во второй половине недели погода улучшится

В выходные дни в Латвии ожидается теплая погода
0:22
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В выходные дни в Латвии ожидается теплая погода

В Латвию придет нетипично теплая погода
0:36
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В Латвию придет нетипично теплая погода

В Латвии ожидается солнечная погода, станет теплее
0:35
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В Латвии ожидается солнечная погода, станет теплее

На этой неделе заметно потеплеет, но ожидается дождливая погода
0:52
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На этой неделе заметно потеплеет, но ожидается дождливая погода

Погода на неделю: сильный ветер и похолодание
0:43
3108

Погода на неделю: сильный ветер и похолодание

На этой неделе в Латвии ожидается дождливая погода
0:42
1707

На этой неделе в Латвии ожидается дождливая погода

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