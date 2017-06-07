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До Лиго погода будет умеренно теплой и дождливой
www.DELFI.lv
468
07. jūnijs 2017 11:50
0:39
3473
Синоптики: в выходные будет неплохая погода, потом - холодная осень, возможен мокрый снег
1:12
15
Зеленая ярмарка
0:13
290
Зеленый рынок
0:42
3
Зеленая ярмарка
1:05
7924
Синоптики: в пятницу погода изменится
0:32
5909
Синоптики обещают новое похолодание и скорое возвращение теплой погоды
0:48
6189
Синоптики: в Латвию возвращается зимняя погода
0:36
7191
В ближайшие дни установится зимняя погода
0:46
970
Во второй половине недели погода улучшится
0:22
871
В выходные дни в Латвии ожидается теплая погода
0:36
4415
В Латвию придет нетипично теплая погода
0:35
1347
В Латвии ожидается солнечная погода, станет теплее
0:52
1289
На этой неделе заметно потеплеет, но ожидается дождливая погода
0:43
3108
Погода на неделю: сильный ветер и похолодание
0:42
1707
На этой неделе в Латвии ожидается дождливая погода
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