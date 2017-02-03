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Донбасс: идут обстрелы Авдеевки, Донецка и Ленинского, есть жертвы
REUTERS
685
03. februāris 2017 11:02
1:16
Стрельба в торговом центре в Мюнхене: есть жертвы
4:25
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В Киеве у защитника Майдана из Донецка друзей на родине не осталось
1:57
346
Саманта Пауэр: из России в Донбасс идет поток оружия
0:37
3369
Лавров: Россия не бросает Донбасс и не отдает Курилы
2:45
1
идут помянуть - Саласпилс 11 04 2011
2:19
25
БИ2 - моя любовь
1:36
744
Стрельба в кинотеатре в Луизиане: есть погибшие
1:02
4903
В центре Стамбула смертник взорвал себя: есть погибшие
1:15
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Мусоровоз врезался в трамвай в час пик, есть пострадавшие
1:13
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Грузовик въехал в пешеходов в Иерусалиме: есть погибшие, 15 пострадавших
0:33
3740
Советник Трампа о санкциях: русские готовы есть снег, чтобы выжить
0:39
7836
Если есть рай то наверно он похож на Мальдивы
0:31
9
8 марта
2:00
24
«Фанера» для Леди Гага
0:42
7
добро пожаловать или въезд запрещён
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Raidījumi
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Populārākais
RUS