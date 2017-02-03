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Донбасс: идут обстрелы Авдеевки, Донецка и Ленинского, есть жертвы
REUTERS
685
03. februāris 2017 11:02
Стрельба в торговом центре в Мюнхене: есть жертвы
1:16

Стрельба в торговом центре в Мюнхене: есть жертвы

В Киеве у защитника Майдана из Донецка друзей на родине не осталось
4:25
824

В Киеве у защитника Майдана из Донецка друзей на родине не осталось

Саманта Пауэр: из России в Донбасс идет поток оружия
1:57
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Саманта Пауэр: из России в Донбасс идет поток оружия

Лавров: Россия не бросает Донбасс и не отдает Курилы
0:37
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Лавров: Россия не бросает Донбасс и не отдает Курилы

идут помянуть - Саласпилс 11 04 2011
2:45
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идут помянуть - Саласпилс 11 04 2011

БИ2 - моя любовь
2:19
25

БИ2 - моя любовь

Стрельба в кинотеатре в Луизиане: есть погибшие
1:36
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Стрельба в кинотеатре в Луизиане: есть погибшие

В центре Стамбула смертник взорвал себя: есть погибшие
1:02
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В центре Стамбула смертник взорвал себя: есть погибшие

Мусоровоз врезался в трамвай в час пик, есть пострадавшие
1:15
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Мусоровоз врезался в трамвай в час пик, есть пострадавшие

Грузовик въехал в пешеходов в Иерусалиме: есть погибшие, 15 пострадавших
1:13
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Грузовик въехал в пешеходов в Иерусалиме: есть погибшие, 15 пострадавших

Советник Трампа о санкциях: русские готовы есть снег, чтобы выжить
0:33
3740

Советник Трампа о санкциях: русские готовы есть снег, чтобы выжить

Если есть рай то наверно он похож на Мальдивы
0:39
7836

Если есть рай то наверно он похож на Мальдивы

8 марта
0:31
9

8 марта

«Фанера» для Леди Гага
2:00
24

«Фанера» для Леди Гага

добро пожаловать или въезд запрещён
0:42
7

добро пожаловать или въезд запрещён

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