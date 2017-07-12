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Дзинтарс: Пусть лучше президента выбирает народ, а не участники "разговоров олигархов"
LETA/DELFI
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12. jūlijs 2017 11:29
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Лембергсу неизвестно, применен ли к нему статус подозреваемого в деле олигархов
2:07
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Демонтаж
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Дзинтарс: надо постараться, чтобы неграждане не имели влияния в латвийской политике
0:49
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Дзинтарс: Брока превосходит Ушакова по компетентности, опыту и умениям
3:43
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Видео: Раймонд Вейонис: Прямые выборы президента
2:18
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Народ – «ЗА» дискотеку на набережной
0:49
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В США начались выборы 45-го президента
0:24
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Вейонис поедет на похороны бывшего президента Израиля Переса
2:02
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ЦИК Белоруссии: Лукашенко побеждает на выборах президента
0:32
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Reuters узнал о смерти президента Узбекистана Ислама Каримова
0:36
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Хиллари Клинтон признала поражение на выборах президента США
0:27
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Путин поздравил Трампа с победой на выборах президента США
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Дочь президента Korean Air проведет год в тюрьме за хамство в самолете
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На выходных потеплеет, но на море лучше не ехать
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1.этап кубка IBSSA. 3.Упражнение.
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Ziņas
Raidījumi
Aculiecinieks
Populārākais
RUS