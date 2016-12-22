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Элксниньш: пару человек надо поставить к стенке, и будет полный порядок
LETA/DELFI
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22. decembris 2016 15:18
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Aculiecinieks
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RUS