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Элксниньш: пару человек надо поставить к стенке, и будет полный порядок
LETA/DELFI
www.DELFI.lv
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22. decembris 2016 15:18
Шадурскис: учебный год придется продлить на пару недель
0:31
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Шадурскис: учебный год придется продлить на пару недель

В парке Победы предложили поставить плакаты про Waffen SS, мифы СССР и оккупацию Латвии
0:35
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В парке Победы предложили поставить плакаты про Waffen SS, мифы СССР и оккупацию Латвии

Через пару лет в столице появится еще один променад
2:28
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Через пару лет в столице появится еще один променад

Историк Федоровский:
0:42
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Историк Федоровский: "Ни в коем случае не надо унижать Россию"

Шоу
2:12
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Шоу "Голос". Слепые прослушивания. София Шамс "Не надо слов"

Дзинтарс: надо постараться, чтобы неграждане не имели влияния в латвийской политике
0:47
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Дзинтарс: надо постараться, чтобы неграждане не имели влияния в латвийской политике

В редакции французcкого журнала застрелены 11 человек
1:32
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В редакции французcкого журнала застрелены 11 человек

На карнавале в Гаити 18 человек убило током
3:04
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На карнавале в Гаити 18 человек убило током

За сутки армия Украины потеряла 11 человек
1:07
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За сутки армия Украины потеряла 11 человек

Взрыв в египетской Гизе: погибли шесть человек
1:05
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Взрыв в египетской Гизе: погибли шесть человек

Число жертв пожара в Баку достигло 16 человек
1:00
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Число жертв пожара в Баку достигло 16 человек

В Донецке обстреляли детский сад: один человек пострадал
0:59
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В Донецке обстреляли детский сад: один человек пострадал

16 человек арестованы в Бельгии во время спецоперации
1:55
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16 человек арестованы в Бельгии во время спецоперации

При стрельбе в Новом Орлеане пострадали 16 человек
0:37
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При стрельбе в Новом Орлеане пострадали 16 человек

Авария экскурсионного автобуса Турции: погибли 14 человек
1:02
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Авария экскурсионного автобуса Турции: погибли 14 человек

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