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Этой ночью в Латвии насчитали 20 000 ударов молний
www.DELFI.lv
3730
02. augusts 2017 10:09
0:54
3680
На этой неделе в Латвии ожидаются метель и снегопады
0:42
1774
На этой неделе в Латвии ожидается дождливая погода
0:42
107
Синоптики: на этой неделе в Латвии заметно потеплеет
0:50
1177
На этой неделе в Латвии возможны дожди и мокрый снег
0:35
1340
Уик-энд будет холодным: днем до +7, ночью -3
0:37
1900
Ночью зафиксированы заморозки, днем обещают до +22 градусов
0:33
383
Синоптики: во вторник ожидаются дожди и грозы, ночью возможен сильный шторм
1:11
19
Резекне -ворота города
0:42
1246
На этой неделе ожидаются частые дожди
0:32
2455
На этой неделе в Латвию вернется осень
0:52
1289
На этой неделе заметно потеплеет, но ожидается дождливая погода
0:42
2039
Семейные врачи могут прекратить забастовку уже на этой неделе
5:43
47
70 лет 201–й добровольческой латышской стрелковой дивизии, впоследствии ставшей 130 - м латышским стрелковым корпусом
6:11
6031
9 мая в Латвии
0:37
2180
Синоптики: в Латвии ожидается похолодание
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RUS