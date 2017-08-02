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Этой ночью в Латвии насчитали 20 000 ударов молний
www.DELFI.lv
3730
02. augusts 2017 10:09
На этой неделе в Латвии ожидаются метель и снегопады
0:54
3680

На этой неделе в Латвии ожидаются метель и снегопады

На этой неделе в Латвии ожидается дождливая погода
0:42
1774

На этой неделе в Латвии ожидается дождливая погода

Синоптики: на этой неделе в Латвии заметно потеплеет
0:42
107

Синоптики: на этой неделе в Латвии заметно потеплеет

На этой неделе в Латвии возможны дожди и мокрый снег
0:50
1177

На этой неделе в Латвии возможны дожди и мокрый снег

Уик-энд будет холодным: днем до +7, ночью -3
0:35
1340

Уик-энд будет холодным: днем до +7, ночью -3

Ночью зафиксированы заморозки, днем обещают до +22 градусов
0:37
1900

Ночью зафиксированы заморозки, днем обещают до +22 градусов

Синоптики: во вторник ожидаются дожди и грозы, ночью возможен сильный шторм
0:33
383

Синоптики: во вторник ожидаются дожди и грозы, ночью возможен сильный шторм

Резекне -ворота города
1:11
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Резекне -ворота города

На этой неделе ожидаются частые дожди
0:42
1246

На этой неделе ожидаются частые дожди

На этой неделе в Латвию вернется осень
0:32
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На этой неделе в Латвию вернется осень

На этой неделе заметно потеплеет, но ожидается дождливая погода
0:52
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На этой неделе заметно потеплеет, но ожидается дождливая погода

Семейные врачи могут прекратить забастовку уже на этой неделе
0:42
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Семейные врачи могут прекратить забастовку уже на этой неделе

70 лет 201–й добровольческой латышской стрелковой дивизии, впоследствии ставшей 130 - м латышским стрелковым корпусом
5:43
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70 лет 201–й добровольческой латышской стрелковой дивизии, впоследствии ставшей 130 - м латышским стрелковым корпусом

9 мая в Латвии
6:11
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9 мая в Латвии

Синоптики: в Латвии ожидается похолодание
0:37
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Синоптики: в Латвии ожидается похолодание

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