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ФСБ задержала одного из организаторов теракта в метро Петербурга
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17. aprīlis 2017 21:34
0:56
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СМИ: бомба в метро Петербурга могла взорваться случайно
0:38
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Лидер ДНР назвал одного из организаторов убийства Моторолы
0:42
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Установлена личность предполагаемого исполнителя теракта в Берлине
1:20
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Названы имена исполнителей теракта в аэропорту Брюсселя
1:35
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Работа метро в Риме приостановлена после серии землетрясений
1:10
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Названа вероятная причина аварии в московском метро
0:45
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Новые подробности теракта на рынке в Берлине: теперь разыскивают тунисца
1:23
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Во время теракта в Петербурге у гражданина Латвии случился сердечный приступ
0:40
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Лондон: мужчина с мачете перерезал горло пассажиру метро с криком: "За Сирию!"
2:06
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Установлена личность смертника, взорвавшего бомбу в метро в Петербурге
2:45
17
Русские корни латвийского балета
2:00
24
«Фанера» для Леди Гага
2:07
6
«Рижский фестиваль» завершается
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Ziņas
Raidījumi
Aculiecinieks
Populārākais
RUS