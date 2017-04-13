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Генсек НАТО обсудил "более агрессивную Россию" с Трампом
Reuters/Scanpix
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13. aprīlis 2017 09:40
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Ушаков встретился с военными НАТО
2:07
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НАТО готовится к миру
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Кучинскис: опасений по поводу будущего НАТО больше нет
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LTV: Центр НАТО оказался "потёмкинской деревней
1:05
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НАТО резко увеличит численность сил быстрого реагирования
0:39
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Президент США назвал Россию частью мировых проблем
0:28
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Министр ВВС США назвала Россию "угрозой номер один"
0:38
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Трамп исключил Россию из списка главных угроз США
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Ринкевич опроверг критику Трампа, заявившего, что НАТО — устаревшая организация
0:32
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Путин предупредил о контрмерах и пояснил реакцию России на расширение НАТО
0:25
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В Лиепае появятся военная база и порт для кораблей НАТО
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Газета: над Турцией нависла реальная угроза исключения из НАТО
0:33
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Клинтон заявила о поддержке НАТО в борьбе с "российской угрозой"
0:52
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Руководство НАТО отложило переговоры с Украиной по ПРО, опасаясь реакции Москвы
0:30
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Путин: Россия не собирается воевать с НАТО из-за Балтии, это бред
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Ziņas
Raidījumi
Aculiecinieks
Populārākais
RUS