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Генсек НАТО обсудил "более агрессивную Россию" с Трампом
Reuters/Scanpix
www.DELFI.lv
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13. aprīlis 2017 09:40
Ушаков встретился с военными НАТО
2:18
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Ушаков встретился с военными НАТО

НАТО готовится к миру
2:07
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НАТО готовится к миру

Кучинскис: опасений по поводу будущего НАТО больше нет
0:53
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Кучинскис: опасений по поводу будущего НАТО больше нет

LTV: Центр НАТО оказался
3:00
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LTV: Центр НАТО оказался "потёмкинской деревней

НАТО резко увеличит численность сил быстрого реагирования
1:05
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НАТО резко увеличит численность сил быстрого реагирования

Президент США назвал Россию частью мировых проблем
0:39
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Президент США назвал Россию частью мировых проблем

Министр ВВС США назвала Россию
0:28
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Министр ВВС США назвала Россию "угрозой номер один"

Трамп исключил Россию из списка главных угроз США
0:38
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Трамп исключил Россию из списка главных угроз США

Ринкевич опроверг критику Трампа, заявившего, что НАТО — устаревшая организация
0:39
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Ринкевич опроверг критику Трампа, заявившего, что НАТО — устаревшая организация

Путин предупредил о контрмерах и пояснил реакцию России на расширение НАТО
0:32
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Путин предупредил о контрмерах и пояснил реакцию России на расширение НАТО

В Лиепае появятся военная база и порт для кораблей НАТО
0:25
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В Лиепае появятся военная база и порт для кораблей НАТО

Газета: над Турцией нависла реальная угроза исключения из НАТО
0:44
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Газета: над Турцией нависла реальная угроза исключения из НАТО

Клинтон заявила о поддержке НАТО в борьбе с
0:33
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Клинтон заявила о поддержке НАТО в борьбе с "российской угрозой"

Руководство НАТО отложило переговоры с Украиной по ПРО, опасаясь реакции Москвы
0:52
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Руководство НАТО отложило переговоры с Украиной по ПРО, опасаясь реакции Москвы

Путин: Россия не собирается воевать с НАТО из-за Балтии, это бред
0:30
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Путин: Россия не собирается воевать с НАТО из-за Балтии, это бред

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