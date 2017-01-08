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Грузовик въехал в пешеходов в Иерусалиме: есть погибшие, 15 пострадавших
REUTERS
3677
08. janvāris 2017 17:15
В центре Стамбула смертник взорвал себя: есть погибшие
1:02
4903

В центре Стамбула смертник взорвал себя: есть погибшие

Стрельба в кинотеатре в Луизиане: есть погибшие
1:36
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Стрельба в кинотеатре в Луизиане: есть погибшие

Автор
3:03
3745

Автор "скользкой" фотогалереи шокирован упрямством пешеходов

Космический грузовик 'Прогресс' сгорел над Тихим океаном
1:08
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Космический грузовик 'Прогресс' сгорел над Тихим океаном

Взрыв в лондонском отеле: 14 пострадавших
1:31
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Взрыв в лондонском отеле: 14 пострадавших

Трагическое ДТП под Резекне: врачи решают судьбу пострадавших подростков
2:00
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Трагическое ДТП под Резекне: врачи решают судьбу пострадавших подростков

14 пострадавших при теракте в Берлине находятся в крайне тяжелом состоянии
0:40
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14 пострадавших при теракте в Берлине находятся в крайне тяжелом состоянии

В США сошел с рельсов пассажирский поезд, десятки пострадавших
2:17
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В США сошел с рельсов пассажирский поезд, десятки пострадавших

Перестрелка между байкерами в Техасе: 9 убитых, не менее 18 пострадавших
0:57
2116

Перестрелка между байкерами в Техасе: 9 убитых, не менее 18 пострадавших

Стрельба в торговом центре в Мюнхене: есть жертвы
1:16

Стрельба в торговом центре в Мюнхене: есть жертвы

Мусоровоз врезался в трамвай в час пик, есть пострадавшие
1:15
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Мусоровоз врезался в трамвай в час пик, есть пострадавшие

Если есть рай то наверно он похож на Мальдивы
0:39
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Если есть рай то наверно он похож на Мальдивы

8 марта
0:31
9

8 марта

«Фанера» для Леди Гага
2:00
24

«Фанера» для Леди Гага

добро пожаловать или въезд запрещён
0:42
7

добро пожаловать или въезд запрещён

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