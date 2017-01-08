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Грузовик въехал в пешеходов в Иерусалиме: есть погибшие, 15 пострадавших
REUTERS
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08. janvāris 2017 17:15
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В центре Стамбула смертник взорвал себя: есть погибшие
1:36
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Стрельба в кинотеатре в Луизиане: есть погибшие
3:03
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Автор "скользкой" фотогалереи шокирован упрямством пешеходов
1:08
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Космический грузовик 'Прогресс' сгорел над Тихим океаном
1:31
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Взрыв в лондонском отеле: 14 пострадавших
2:00
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Трагическое ДТП под Резекне: врачи решают судьбу пострадавших подростков
0:40
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14 пострадавших при теракте в Берлине находятся в крайне тяжелом состоянии
2:17
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В США сошел с рельсов пассажирский поезд, десятки пострадавших
0:57
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Перестрелка между байкерами в Техасе: 9 убитых, не менее 18 пострадавших
1:16
Стрельба в торговом центре в Мюнхене: есть жертвы
1:15
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Мусоровоз врезался в трамвай в час пик, есть пострадавшие
0:39
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Если есть рай то наверно он похож на Мальдивы
0:31
9
8 марта
2:00
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«Фанера» для Леди Гага
0:42
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добро пожаловать или въезд запрещён
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Ziņas
Raidījumi
Aculiecinieks
Populārākais
RUS