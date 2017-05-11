Ziņas
Raidījumi
Aculiecinieks
Populārākais
RUS
DELFI
DELFI TV
RUS
Info
Share
Холода бьют рекорды: с утра зафиксировано -7 градусов, днем возможен снег
www.DELFI.lv
311
11. maijs 2017 10:29
0:40
409
Холода бьют рекорды: утром в Латвии зафиксировано -8 градусов
0:33
2277
Латвию накрыло снегом, днем возможен сильный снегопад
0:39
3473
Синоптики: в выходные будет неплохая погода, потом - холодная осень, возможен мокрый снег
0:33
206
Синоптики: в четверг ожидается снег, на дорогах возможен гололед
0:32
4341
Фенолог: в октябре ожидается до -5 градусов и снег
0:30
2414
Всю субботу будут идти снег и дождь, резко похолодает до -5 градусов
0:36
3532
Пасха будет холодней Рождества: ожидается снег и морозы до -9 градусов
0:50
457
В некоторых районах приморозило до -16 градусов, днем сохранится морозная погода
0:30
2077
Синоптики: днем жара до +29 градусов, к вечеру возможны грозы с ливнями
0:46
513
Побит рекорд холода для 10 мая, в Курземе - до 10 см снега
0:39
6626
К Латвии приближается новый циклон; пойдет снег
0:41
1536
В пасхальные выходные возможны дожди и снег
2:10
394
Шоу "Голос". Слепые прослушивания. Ульяна Синецкая - "Белый снег"
0:42
1150
Синоптики: в четверг ожидается порывистый ветер, дождь и снег
0:33
3742
Советник Трампа о санкциях: русские готовы есть снег, чтобы выжить
Copyright ©
2017
AS DELFI. All rights reserved.
AS
DELFI
Dēļu ielā 4C
,
Rīga
,
LV-1004
.
Tālrunis:
67784050
, e-pasts:
redakcija@delfi.lv
Ziņas
Raidījumi
Aculiecinieks
Populārākais
RUS