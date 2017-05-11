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Холода бьют рекорды: с утра зафиксировано -7 градусов, днем возможен снег
www.DELFI.lv
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11. maijs 2017 10:29
Холода бьют рекорды: утром в Латвии зафиксировано -8 градусов
0:40
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Холода бьют рекорды: утром в Латвии зафиксировано -8 градусов

Латвию накрыло снегом, днем возможен сильный снегопад
0:33
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Латвию накрыло снегом, днем возможен сильный снегопад

Синоптики: в выходные будет неплохая погода, потом - холодная осень, возможен мокрый снег
0:39
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Синоптики: в выходные будет неплохая погода, потом - холодная осень, возможен мокрый снег

Синоптики: в четверг ожидается снег, на дорогах возможен гололед
0:33
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Синоптики: в четверг ожидается снег, на дорогах возможен гололед

Фенолог: в октябре ожидается до -5 градусов и снег
0:32
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Фенолог: в октябре ожидается до -5 градусов и снег

Всю субботу будут идти снег и дождь, резко похолодает до -5 градусов
0:30
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Всю субботу будут идти снег и дождь, резко похолодает до -5 градусов

Пасха будет холодней Рождества: ожидается снег и морозы до -9 градусов
0:36
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Пасха будет холодней Рождества: ожидается снег и морозы до -9 градусов

В некоторых районах приморозило до -16 градусов, днем сохранится морозная погода
0:50
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В некоторых районах приморозило до -16 градусов, днем сохранится морозная погода

Синоптики: днем жара до +29 градусов, к вечеру возможны грозы с ливнями
0:30
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Синоптики: днем жара до +29 градусов, к вечеру возможны грозы с ливнями

Побит рекорд холода для 10 мая, в Курземе - до 10 см снега
0:46
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Побит рекорд холода для 10 мая, в Курземе - до 10 см снега

К Латвии приближается новый циклон; пойдет снег
0:39
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К Латвии приближается новый циклон; пойдет снег

В пасхальные выходные возможны дожди и снег
0:41
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В пасхальные выходные возможны дожди и снег

Шоу
2:10
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Шоу "Голос". Слепые прослушивания. Ульяна Синецкая - "Белый снег"

Синоптики: в четверг ожидается порывистый ветер, дождь и снег
0:42
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Синоптики: в четверг ожидается порывистый ветер, дождь и снег

Советник Трампа о санкциях: русские готовы есть снег, чтобы выжить
0:33
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Советник Трампа о санкциях: русские готовы есть снег, чтобы выжить

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