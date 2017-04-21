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ИГ взяло ответственность за предвыборный теракт в Париже, названо имя террориста
REUTERS
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21. aprīlis 2017 08:44
1:59
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СМИ: ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Берлине
2:05
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Франция наградит четверых пассажиров поезда, задержавших террориста
2:08
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ФСБ России: причиной крушения самолета А321 стал теракт, за террористов объявлена награда
1:35
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Арестованный узбек признал вину за теракт в Стамбуле в новогоднюю ночь
1:13
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В Париже в штаб-квартире МВФ произошел взрыв: ранена сотрудница
2:22
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Шойгу: всю ответственность за катастрофу Boeing несёт Украина
1:45
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Теракт в Домодедово
0:37
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Ответственность за теракты в Актобе взяла на себя "Армия освобождения Казахстана"
0:38
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Мирослав Митрофанов берет на себя ответственность за результаты выборов
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