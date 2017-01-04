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Иностранцы впервые за 25 лет выводят деньги из Латвии
www.DELFI.lv
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04. janvāris 2017 11:19
«Лига звука» в Риге
2:09
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«Лига звука» в Риге

ВИДЕО: чиновники на деньги налогоплательщиков отдохнули в джакузи
0:53
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ВИДЕО: чиновники на деньги налогоплательщиков отдохнули в джакузи

ВВС Франции нанесли удар по ИГ в Сирии впервые после парижских терактов
0:48
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ВВС Франции нанесли удар по ИГ в Сирии впервые после парижских терактов

Биржевой курс евро впервые в истории превысил 100 рублей
1:26
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Биржевой курс евро впервые в истории превысил 100 рублей

Впервые с 2012 года Тель-Авив подвергся обстрелу со стороны сектора Газа
1:05
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Впервые с 2012 года Тель-Авив подвергся обстрелу со стороны сектора Газа

Аугулис: впервые за три года может наладиться диалог с Россией
0:41
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Аугулис: впервые за три года может наладиться диалог с Россией

Силачи
0:22

Силачи

9 мая в Латвии
6:11
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9 мая в Латвии

На дорогах Латвии вновь появятся фоторадары
2:54
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На дорогах Латвии вновь появятся фоторадары

LTV7: нужны ли Латвии паралимпийцы?
3:23
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LTV7: нужны ли Латвии паралимпийцы?

Синоптики: выходные в Латвии будут
0:39
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Синоптики: выходные в Латвии будут "осенними"

По примеру Латвии в Эстонии прошло факельное шествие
1:49
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По примеру Латвии в Эстонии прошло факельное шествие

Министр возражает против стремительного роста зарплаты в Латвии
0:30
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Министр возражает против стремительного роста зарплаты в Латвии

За частные визиты Ильвеса к супруге платят налогоплательщики Латвии
0:49
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За частные визиты Ильвеса к супруге платят налогоплательщики Латвии

0:35
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"Единая Россия" проведет агитационную кампанию в Латвии

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