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Иностранцы впервые за 25 лет выводят деньги из Латвии
www.DELFI.lv
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04. janvāris 2017 11:19
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«Лига звука» в Риге
0:53
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ВИДЕО: чиновники на деньги налогоплательщиков отдохнули в джакузи
0:48
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ВВС Франции нанесли удар по ИГ в Сирии впервые после парижских терактов
1:26
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Биржевой курс евро впервые в истории превысил 100 рублей
1:05
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Впервые с 2012 года Тель-Авив подвергся обстрелу со стороны сектора Газа
0:41
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Аугулис: впервые за три года может наладиться диалог с Россией
0:22
Силачи
6:11
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9 мая в Латвии
2:54
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На дорогах Латвии вновь появятся фоторадары
3:23
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LTV7: нужны ли Латвии паралимпийцы?
0:39
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Синоптики: выходные в Латвии будут "осенними"
1:49
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По примеру Латвии в Эстонии прошло факельное шествие
0:30
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Министр возражает против стремительного роста зарплаты в Латвии
0:49
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За частные визиты Ильвеса к супруге платят налогоплательщики Латвии
0:35
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"Единая Россия" проведет агитационную кампанию в Латвии
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