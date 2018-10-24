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Интервью Артура Скрастыньша (Жанис Липке в фильме "Отец ночь")
24. oktobris 2018 14:26
Интервью Илзе Брауберги (Иоганна Липке в фильме
4:04

Интервью Илзе Брауберги (Иоганна Липке в фильме "Отец ночь")

Интервью: Амината
9:36
104

Интервью: Амината

Отец погибшего в лифте мальчика: виновные должны понести строгое наказание
3:33
9996

Отец погибшего в лифте мальчика: виновные должны понести строгое наказание

7:38
708

"Личное дело": суд оставил ребенка с матерью, но отец не отдает мальчика

Интервью: Анрийс Матисс
16:13
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Интервью: Анрийс Матисс

Интервью у невест
0:30
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Интервью у невест

Синоптики: в ночь на пятницу ожидается обильный снегопад
0:27
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Синоптики: в ночь на пятницу ожидается обильный снегопад

В ночь на воскресенье Латвия перейдет на летнее время
0:41
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В ночь на воскресенье Латвия перейдет на летнее время

Арестованный узбек признал вину за теракт в Стамбуле в новогоднюю ночь
1:35
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Арестованный узбек признал вину за теракт в Стамбуле в новогоднюю ночь

В ночь на пятницу столбик термометра опустится до +5 градусов
0:25
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В ночь на пятницу столбик термометра опустится до +5 градусов

В ночь на следующее воскресенье Латвия перейдет на летнее время
0:34
270

В ночь на следующее воскресенье Латвия перейдет на летнее время

Интервью у невест 2
1:07
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Интервью у невест 2

Ушаков: рижанам все равно, кто работает мэром - главное результат (ВИДЕО)
10:33
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Ушаков: рижанам все равно, кто работает мэром - главное результат (ВИДЕО)

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