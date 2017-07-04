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Исследование: 62% латвийцев боятся, что в их страну придет война
www.DELFI.lv
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04. jūlijs 2017 13:59
Электрошок для латвийцев
3:39
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Электрошок для латвийцев

В Латвию придет нетипично теплая погода
0:36
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В Латвию придет нетипично теплая погода

Электроэнергия станет дороже для приблизительно 400 000 латвийцев
0:31
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Электроэнергия станет дороже для приблизительно 400 000 латвийцев

Исследование о рецидивах сексуальных преступлений
3:09
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Исследование о рецидивах сексуальных преступлений

Фенолог: Зима придет через три недели — начнется
0:39
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Фенолог: Зима придет через три недели — начнется "волчье время"

Кампания против пассивного курения: латвийцев пугают шокирующим видео
0:30
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Кампания против пассивного курения: латвийцев пугают шокирующим видео

Американский аналитик высокого ранга: Третья мировая война может начаться в Латвии
0:51
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Американский аналитик высокого ранга: Третья мировая война может начаться в Латвии

Шведский наемник батальона
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Шведский наемник батальона "Азов": война с Россией — дело всей Европы

Правительство Латвии поддержало прибытие в страну 776 беженцев
3:14
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Правительство Латвии поддержало прибытие в страну 776 беженцев

Президент Эстонии заявила, что
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Президент Эстонии заявила, что "фашистов" в страну привозят по заказу Кремля

На юго-восток Латвии идет сильный снегопад: к вечеру он накроет почти всю страну
0:34
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На юго-восток Латвии идет сильный снегопад: к вечеру он накроет почти всю страну

Звезды, которых мы потеряли в 2016-м
4:25

Звезды, которых мы потеряли в 2016-м

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