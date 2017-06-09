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Из Андаманского моря у побережья Мьянмы извлекают тела погибших в авиакатастрофе
REUTERS
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09. jūnijs 2017 08:20
С побережья Англии убрали туши кашалотов-самоубийц
2:44
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С побережья Англии убрали туши кашалотов-самоубийц

Теракт в Домодедово
1:45
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Теракт в Домодедово

В Турции перевернулся автобус с туристами, 20 погибших
1:10
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В Турции перевернулся автобус с туристами, 20 погибших

Два взрыва в Бейруте: десятки погибших и раненых
1:08
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Два взрыва в Бейруте: десятки погибших и раненых

В центре Стамбула взорвалась бомба: 11 погибших
0:56
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В центре Стамбула взорвалась бомба: 11 погибших

Обстрел Краматорска: 12 погибших, много раненых
1:16
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Обстрел Краматорска: 12 погибших, много раненых

Теракт в Кабуле около посольства США: восемь погибших
0:53
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Теракт в Кабуле около посольства США: восемь погибших

Стрельба в Калифорнии: не менее 14 погибших и 20 раненых
2:26
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Стрельба в Калифорнии: не менее 14 погибших и 20 раненых

Серия взрывов возле российских военных баз в Сирии: более 120 погибших
1:27
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Серия взрывов возле российских военных баз в Сирии: более 120 погибших

В Тайване пассажирский самолет задел мост и упал в реку: 23 погибших
0:41
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В Тайване пассажирский самолет задел мост и упал в реку: 23 погибших

В Техасе церковный автобус столкнулся с пикапом: 12 погибших
2:34
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В Техасе церковный автобус столкнулся с пикапом: 12 погибших

В Иране столкнулись пассажирские поезда: 40 погибших, более 100 раненых
0:36
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В Иране столкнулись пассажирские поезда: 40 погибших, более 100 раненых

Первый день Савченко в Раде: сняла свой портрет, вспомнила погибших и спела гимн
2:29
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Первый день Савченко в Раде: сняла свой портрет, вспомнила погибших и спела гимн

Душевное музыкальное событие этого лета у моря в Юрмале
4:26
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Душевное музыкальное событие этого лета у моря в Юрмале

Катыньская трагедия коснулась и Резекне
0:42
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Катыньская трагедия коснулась и Резекне

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