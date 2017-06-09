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Из Андаманского моря у побережья Мьянмы извлекают тела погибших в авиакатастрофе
REUTERS
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09. jūnijs 2017 08:20
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С побережья Англии убрали туши кашалотов-самоубийц
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Теракт в Домодедово
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В Турции перевернулся автобус с туристами, 20 погибших
1:08
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Два взрыва в Бейруте: десятки погибших и раненых
0:56
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В центре Стамбула взорвалась бомба: 11 погибших
1:16
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Обстрел Краматорска: 12 погибших, много раненых
0:53
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Теракт в Кабуле около посольства США: восемь погибших
2:26
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Стрельба в Калифорнии: не менее 14 погибших и 20 раненых
1:27
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Серия взрывов возле российских военных баз в Сирии: более 120 погибших
0:41
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В Тайване пассажирский самолет задел мост и упал в реку: 23 погибших
2:34
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В Техасе церковный автобус столкнулся с пикапом: 12 погибших
0:36
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В Иране столкнулись пассажирские поезда: 40 погибших, более 100 раненых
2:29
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Первый день Савченко в Раде: сняла свой портрет, вспомнила погибших и спела гимн
4:26
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Душевное музыкальное событие этого лета у моря в Юрмале
0:42
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Катыньская трагедия коснулась и Резекне
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