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Из Греции в Латвию переселено еще 23 сирийца
Reuters/Scanpix
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17. janvāris 2017 09:47
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Победа "Сиризы" в Греции вызвала сильное падение евро
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Бизнесмены: в Латвию необходимо завозить гастарбайтеров
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На Латвию надвигается мощный грозовой фронт
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В Латвию придет нетипично теплая погода
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На этой неделе в Латвию вернется осень
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Территориальная реформа: Латвию решили разбить на 16 округов
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На неделе Латвию ожидают ветреные и пасмурные дни
0:36
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Синоптик уточнил, когда в Латвию вернутся дожди и ветер
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LTV7: Обвинивший вуз TSI в "прославлении оккупации" студент называл Латвию дебильным государством
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