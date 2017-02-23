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К Латвии приближается новый циклон; пойдет снег
www.DELFI.lv
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23. februāris 2017 16:11
0:42
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В Латвии начался новый учебный год: школ стало меньше, школьников - больше
0:32
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Фенолог: в октябре ожидается до -5 градусов и снег
2:10
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Шоу "Голос". Слепые прослушивания. Ульяна Синецкая - "Белый снег"
0:42
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Синоптики: в четверг ожидается порывистый ветер, дождь и снег
0:33
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Синоптики: на следующей неделе ожидается оттепель, снег может растаять
0:39
3473
Синоптики: в выходные будет неплохая погода, потом - холодная осень, возможен мокрый снег
0:33
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Синоптики: в четверг ожидается снег, на дорогах возможен гололед
0:57
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Фенолог: январь выдастся теплее обычного, снег будет чередоваться с оттепелью
0:33
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Советник Трампа о санкциях: русские готовы есть снег, чтобы выжить
0:45
2515
На выходных - дождь, снег, град и гроза; зима на этот раз наступит непривычно рано
0:34
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Ринкевич: если США замкнутся во внутренней политике, это не пойдет на пользу миру
3:32
10
Ирина Богушевская. Новый год
1:37
9
Skatepark. В Лиепае будет новый Скейтпарк.
1:34
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Четвертый блок Чернобыльской АЭС накрыл новый саркофаг
0:35
2350
Новый гендиректор рассказала о главной проблеме СГД
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