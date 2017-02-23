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К Латвии приближается новый циклон; пойдет снег
www.DELFI.lv
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23. februāris 2017 16:11
В Латвии начался новый учебный год: школ стало меньше, школьников - больше
0:42
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В Латвии начался новый учебный год: школ стало меньше, школьников - больше

Фенолог: в октябре ожидается до -5 градусов и снег
0:32
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Фенолог: в октябре ожидается до -5 градусов и снег

Шоу
2:10
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Шоу "Голос". Слепые прослушивания. Ульяна Синецкая - "Белый снег"

Синоптики: в четверг ожидается порывистый ветер, дождь и снег
0:42
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Синоптики: в четверг ожидается порывистый ветер, дождь и снег

Синоптики: на следующей неделе ожидается оттепель, снег может растаять
0:33
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Синоптики: на следующей неделе ожидается оттепель, снег может растаять

Синоптики: в выходные будет неплохая погода, потом - холодная осень, возможен мокрый снег
0:39
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Синоптики: в выходные будет неплохая погода, потом - холодная осень, возможен мокрый снег

Синоптики: в четверг ожидается снег, на дорогах возможен гололед
0:33
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Синоптики: в четверг ожидается снег, на дорогах возможен гололед

Фенолог: январь выдастся теплее обычного, снег будет чередоваться с оттепелью
0:57
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Фенолог: январь выдастся теплее обычного, снег будет чередоваться с оттепелью

Советник Трампа о санкциях: русские готовы есть снег, чтобы выжить
0:33
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Советник Трампа о санкциях: русские готовы есть снег, чтобы выжить

На выходных - дождь, снег, град и гроза; зима на этот раз наступит непривычно рано
0:45
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На выходных - дождь, снег, град и гроза; зима на этот раз наступит непривычно рано

Ринкевич: если США замкнутся во внутренней политике, это не пойдет на пользу миру
0:34
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Ринкевич: если США замкнутся во внутренней политике, это не пойдет на пользу миру

Ирина Богушевская. Новый год
3:32
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Ирина Богушевская. Новый год

Skatepark. В Лиепае будет новый Скейтпарк.
1:37
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Skatepark. В Лиепае будет новый Скейтпарк.

Четвертый блок Чернобыльской АЭС накрыл новый саркофаг
1:34
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Четвертый блок Чернобыльской АЭС накрыл новый саркофаг

Новый гендиректор рассказала о главной проблеме СГД
0:35
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Новый гендиректор рассказала о главной проблеме СГД

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