Ziņas
Raidījumi
Aculiecinieks
Populārākais
RUS
DELFI
DELFI TV
RUS
Info
Share
К следующим выходным ожидается улучшение погоды
www.DELFI.lv
1502
03. jūlijs 2017 09:04
0:45
1951
На этой неделе будет до +10 градусов, ближе к выходным похолодает
0:32
5909
Синоптики обещают новое похолодание и скорое возвращение теплой погоды
0:37
2180
Синоптики: в Латвии ожидается похолодание
0:31
2332
В ближайшие дни ожидается потепление
0:36
887
Ушаков: следующим летом на улицах Риги снова будут пробки из-за ремонта
0:39
1684
Синоптики: ожидается потепление, осадков будет немного
0:20
12650
В выходные ожидается похолодание, возможны заморозки
0:22
871
В выходные дни в Латвии ожидается теплая погода
0:34
10373
Синоптики: на предстоящей неделе ожидается резкое похолодание
0:20
358
В ближайшие часы в Риге ожидается усиление ветра
0:32
4341
Фенолог: в октябре ожидается до -5 градусов и снег
0:35
1347
В Латвии ожидается солнечная погода, станет теплее
1:12
140
Сегодня станет теплее, дождя не ожидается
0:27
3161
Синоптики: в ночь на пятницу ожидается обильный снегопад
0:52
1289
На этой неделе заметно потеплеет, но ожидается дождливая погода
Copyright ©
2017
AS DELFI. All rights reserved.
AS
DELFI
Dēļu ielā 4C
,
Rīga
,
LV-1004
.
Tālrunis:
67784050
, e-pasts:
redakcija@delfi.lv
Ziņas
Raidījumi
Aculiecinieks
Populārākais
RUS