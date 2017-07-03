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К следующим выходным ожидается улучшение погоды
www.DELFI.lv
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03. jūlijs 2017 09:04
На этой неделе будет до +10 градусов, ближе к выходным похолодает
0:45
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На этой неделе будет до +10 градусов, ближе к выходным похолодает

Синоптики обещают новое похолодание и скорое возвращение теплой погоды
0:32
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Синоптики обещают новое похолодание и скорое возвращение теплой погоды

Синоптики: в Латвии ожидается похолодание
0:37
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Синоптики: в Латвии ожидается похолодание

В ближайшие дни ожидается потепление
0:31
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В ближайшие дни ожидается потепление

Ушаков: следующим летом на улицах Риги снова будут пробки из-за ремонта
0:36
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Ушаков: следующим летом на улицах Риги снова будут пробки из-за ремонта

Синоптики: ожидается потепление, осадков будет немного
0:39
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Синоптики: ожидается потепление, осадков будет немного

В выходные ожидается похолодание, возможны заморозки
0:20
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В выходные ожидается похолодание, возможны заморозки

В выходные дни в Латвии ожидается теплая погода
0:22
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В выходные дни в Латвии ожидается теплая погода

Синоптики: на предстоящей неделе ожидается резкое похолодание
0:34
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Синоптики: на предстоящей неделе ожидается резкое похолодание

В ближайшие часы в Риге ожидается усиление ветра
0:20
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В ближайшие часы в Риге ожидается усиление ветра

Фенолог: в октябре ожидается до -5 градусов и снег
0:32
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Фенолог: в октябре ожидается до -5 градусов и снег

В Латвии ожидается солнечная погода, станет теплее
0:35
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В Латвии ожидается солнечная погода, станет теплее

Сегодня станет теплее, дождя не ожидается
1:12
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Сегодня станет теплее, дождя не ожидается

Синоптики: в ночь на пятницу ожидается обильный снегопад
0:27
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Синоптики: в ночь на пятницу ожидается обильный снегопад

На этой неделе заметно потеплеет, но ожидается дождливая погода
0:52
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На этой неделе заметно потеплеет, но ожидается дождливая погода

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