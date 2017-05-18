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Кадастровая стоимость заморожена ещё на два года
Saeimas Kanceleja
www.DELFI.lv
212
18. maijs 2017 10:52
В будущем году все же будет увеличена кадастровая стоимость отдельных объектов
0:31
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В будущем году все же будет увеличена кадастровая стоимость отдельных объектов

Митинг 1 Мая 2011 года
77:58
1

Митинг 1 Мая 2011 года

В Гарварде вручили Шнобелевские премии 2015 года
2:05
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В Гарварде вручили Шнобелевские премии 2015 года

С Нового года в Латвии подорожает вода
0:38
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С Нового года в Латвии подорожает вода

Усиленный контроль за нелегальными поставщиками ТВ и интернета — приоритет 2017 года
4:09

Усиленный контроль за нелегальными поставщиками ТВ и интернета — приоритет 2017 года

Аугулис: впервые за три года может наладиться диалог с Россией
0:41
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Аугулис: впервые за три года может наладиться диалог с Россией

Впервые с 2012 года Тель-Авив подвергся обстрелу со стороны сектора Газа
1:05
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Впервые с 2012 года Тель-Авив подвергся обстрелу со стороны сектора Газа

ДБДД пояснила, почему техосмотр раз в два года в Латвии — плохая идея
0:37
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ДБДД пояснила, почему техосмотр раз в два года в Латвии — плохая идея

Магазин IKEA в Риге обещают построить всего за полтора года
0:35
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Магазин IKEA в Риге обещают построить всего за полтора года

Через два года в Латвии может открыться торговый центр IKEA
0:33
1650

Через два года в Латвии может открыться торговый центр IKEA

идея 1
1:17
2

идея 1

Желтые листья
3:02
13

Желтые листья

Обзор года: 2016- й оправдал дурную славу високосного
6:47

Обзор года: 2016- й оправдал дурную славу високосного

Подозреваемый по делу о теракте в Берлине провел 4 года в итальянской тюрьме
1:26
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Подозреваемый по делу о теракте в Берлине провел 4 года в итальянской тюрьме

Спустя два с половиной года новому зданию СГД требуется ремонт на 170 тысяч евро
0:37
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Спустя два с половиной года новому зданию СГД требуется ремонт на 170 тысяч евро

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