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Кадастровая стоимость заморожена ещё на два года
Saeimas Kanceleja
www.DELFI.lv
212
18. maijs 2017 10:52
0:31
1040
В будущем году все же будет увеличена кадастровая стоимость отдельных объектов
77:58
1
Митинг 1 Мая 2011 года
2:05
941
В Гарварде вручили Шнобелевские премии 2015 года
0:38
7170
С Нового года в Латвии подорожает вода
4:09
Усиленный контроль за нелегальными поставщиками ТВ и интернета — приоритет 2017 года
0:41
3127
Аугулис: впервые за три года может наладиться диалог с Россией
1:05
4317
Впервые с 2012 года Тель-Авив подвергся обстрелу со стороны сектора Газа
0:37
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ДБДД пояснила, почему техосмотр раз в два года в Латвии — плохая идея
0:35
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Магазин IKEA в Риге обещают построить всего за полтора года
0:33
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Через два года в Латвии может открыться торговый центр IKEA
1:17
2
идея 1
3:02
13
Желтые листья
6:47
Обзор года: 2016- й оправдал дурную славу високосного
1:26
364
Подозреваемый по делу о теракте в Берлине провел 4 года в итальянской тюрьме
0:37
4050
Спустя два с половиной года новому зданию СГД требуется ремонт на 170 тысяч евро
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RUS