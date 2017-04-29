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Как в Латвии раскручивают клиентов на деньги: признание строителя "пирамиды"
Latvijas Televīzija
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29. aprīlis 2017 19:27
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Иностранцы впервые за 25 лет выводят деньги из Латвии
0:48
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Латвия оштрафовала Swedbank на 1,4 млн. евро за подозрительные сделки клиентов
0:53
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ВИДЕО: чиновники на деньги налогоплательщиков отдохнули в джакузи
0:37
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Синоптики: в Латвии ожидается похолодание
6:11
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9 мая в Латвии
0:39
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Синоптики: выходные в Латвии будут "осенними"
2:54
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На дорогах Латвии вновь появятся фоторадары
3:23
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LTV7: нужны ли Латвии паралимпийцы?
0:40
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Контрразведка Латвии проверит информацию о личности Стрике
0:54
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На этой неделе в Латвии ожидаются метель и снегопады
0:31
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Синоптики: четверг в Латвии будет рекордно теплым
0:49
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За частные визиты Ильвеса к супруге платят налогоплательщики Латвии
0:35
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"Единая Россия" проведет агитационную кампанию в Латвии
0:35
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Газета: дети беженцев в школах Латвии не задерживаются
0:31
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На выходных в Латвии будет лить, затем значительно похолодает
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Ziņas
Raidījumi
Aculiecinieks
Populārākais
RUS