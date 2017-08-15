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Ким Чен Ын приказал военным быть готовыми к действию в любой момент
Reuters/Scanpix
www.DELFI.lv
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15. augusts 2017 10:38
Кучинскис приказал пересмотреть новые налоги для автовладельцев
0:40
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Кучинскис приказал пересмотреть новые налоги для автовладельцев

Шоу
0:55
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Шоу "Успеть любой ценой" на перекрестке на Тейке

Rassell - 'Рядом быть'
3:16
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Rassell - 'Рядом быть'

Керри: настал критический момент для действий на Украине
3:30
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Керри: настал критический момент для действий на Украине

В четверг и пятницу в любой точке Латвии могут начаться очень сильные ливни с грозой и градом
0:40
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В четверг и пятницу в любой точке Латвии могут начаться очень сильные ливни с грозой и градом

МИД Франции: помощь России Украине может быть прикрытием
1:40
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МИД Франции: помощь России Украине может быть прикрытием

Среди пострадавших в теракте в Петербурге может быть гражданин Латвии
0:38
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Среди пострадавших в теракте в Петербурге может быть гражданин Латвии

LTV7: латвийская фирма может быть причастна к финансовому скандалу в Словакии
7:50
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LTV7: латвийская фирма может быть причастна к финансовому скандалу в Словакии

Катастрофа Germanwings: второй пилот должен был быть на больничном
1:41
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Катастрофа Germanwings: второй пилот должен был быть на больничном

БИ2 - Ее Глаза
1:00
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БИ2 - Ее Глаза

Разрушения в Лондоне
1:40
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Разрушения в Лондоне

Страсти вокруг «Новой волны»
3:54
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Страсти вокруг «Новой волны»

Ушаков: рижанам все равно, кто работает мэром - главное результат (ВИДЕО)
10:33
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Ушаков: рижанам все равно, кто работает мэром - главное результат (ВИДЕО)

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