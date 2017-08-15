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Ким Чен Ын приказал военным быть готовыми к действию в любой момент
Reuters/Scanpix
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15. augusts 2017 10:38
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LTV7: латвийская фирма может быть причастна к финансовому скандалу в Словакии
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