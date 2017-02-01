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Кучинскис: опасений по поводу будущего НАТО больше нет
LETA/DELFI
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01. februāris 2017 10:38
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Кучинскис: обязательный соцналог могут отменить
0:40
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Кучинскис пообещал сокращение штатов в государственном управлении
0:40
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Кучинскис приказал пересмотреть новые налоги для автовладельцев
0:45
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Diena: перед Григуле бессильны и Кучинскис, и Бригманис
0:34
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Рижский магазин Prisma Deglava закрыт из-за опасений о безопасности здания
0:38
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Кучинскис: в Латвии можно разрешить платить за покупки рублями
0:35
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Кучинскис: Григуле перешла все границы, мы готовы исключить ее из партии
2:07
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НАТО готовится к миру
2:18
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Ушаков встретился с военными НАТО
1:05
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НАТО резко увеличит численность сил быстрого реагирования
3:00
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LTV: Центр НАТО оказался "потёмкинской деревней
0:32
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Путин предупредил о контрмерах и пояснил реакцию России на расширение НАТО
0:44
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Газета: над Турцией нависла реальная угроза исключения из НАТО
0:30
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Путин: Россия не собирается воевать с НАТО из-за Балтии, это бред
1:18
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Россия: сообщения НАТО о войсках РФ на Украине - "фальшивка"
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Raidījumi
Aculiecinieks
Populārākais
RUS