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Латвию накрыло снегом, днем возможен сильный снегопад
Reuters/Scanpix
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03. janvāris 2017 09:17
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На выходных Латвию ждут сильный ветер и дождь
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Уик-энд будет холодным: днем до +7, ночью -3
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