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Латвию накрыло снегом, днем возможен сильный снегопад
Reuters/Scanpix
www.DELFI.lv
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03. janvāris 2017 09:17
На выходных Латвию ждут сильный ветер и дождь
0:36
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На выходных Латвию ждут сильный ветер и дождь

Синоптики: в Латвию пришла оттепель, ожидается сильный ветер и дожди
0:31
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Синоптики: в Латвию пришла оттепель, ожидается сильный ветер и дожди

Город в Каталонии накрыло токсичное оранжевое облако
0:32
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Город в Каталонии накрыло токсичное оранжевое облако

Шоу
3:49
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Шоу "Голос". Алиса Игнатьева. "Белым снегом"

Синоптики: в выходные будет неплохая погода, потом - холодная осень, возможен мокрый снег
0:39
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Синоптики: в выходные будет неплохая погода, потом - холодная осень, возможен мокрый снег

Синоптики: в четверг ожидается снег, на дорогах возможен гололед
0:33
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Синоптики: в четверг ожидается снег, на дорогах возможен гололед

Обама: Россия следует принципу 'сильный всегда прав'
5:50
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Обама: Россия следует принципу 'сильный всегда прав'

Погода на неделю: сильный ветер и похолодание
0:43
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Погода на неделю: сильный ветер и похолодание

Уик-энд будет холодным: днем до +7, ночью -3
0:35
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Уик-энд будет холодным: днем до +7, ночью -3

Бизнесмены: в Латвию необходимо завозить гастарбайтеров
0:42
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Бизнесмены: в Латвию необходимо завозить гастарбайтеров

На Латвию надвигается мощный грозовой фронт
0:27
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На Латвию надвигается мощный грозовой фронт

Синоптики: днем жара до +29 градусов, к вечеру возможны грозы с ливнями
0:30
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Синоптики: днем жара до +29 градусов, к вечеру возможны грозы с ливнями

Синоптик уточнил, когда в Латвию вернутся дожди и ветер
0:35
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Синоптик уточнил, когда в Латвию вернутся дожди и ветер

На неделе Латвию ожидают ветреные и пасмурные дни
0:29
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На неделе Латвию ожидают ветреные и пасмурные дни

Через Латвию хотели провезти 300 кг гашиша
1:45
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Через Латвию хотели провезти 300 кг гашиша

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