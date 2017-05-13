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"Личное дело": суд оставил ребенка с матерью, но отец не отдает мальчика
Latvijas Televīzija
267
13. maijs 2017 16:00
5:43
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Личное дело. Заплатите по чужим счетам
3:33
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Отец погибшего в лифте мальчика: виновные должны понести строгое наказание
2:30
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LTV7: дело мальчика с неверным диагнозом взяла на контроль Инспекция здравоохранения
1:15
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ЛОК оставил паралимпийцев без формы
0:37
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Лавров: Россия не бросает Донбасс и не отдает Курилы
0:25
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Полиция: муляж бомбы у Рижского вокзала оставил 17-летний юноша
2:15
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Полиция разыскивает латвийского модельера: украл ребенка и исчез
1:14
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Ким Кардашьян и Канье Уэст ждут второго ребенка
0:50
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Ребенка спасли через 14 часов после падения машины в реку
3:03
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LTV7: контролеры высадили ребенка из транспорта в неблагополучном район
18:48
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На Украине завели уголовное дело в отношении Шойгу
1:29
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Дело 'имантского педофила': полиция просит помощи
0:34
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Дело о корме Dogo: производитель хочет засудить ветеринаров почти на полмиллиона евро
1:11
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Шведский наемник батальона "Азов": война с Россией — дело всей Европы
2:19
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БИ2 - моя любовь
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Ziņas
Raidījumi
Aculiecinieks
Populārākais
RUS