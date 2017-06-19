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Лондон: фургон въехал в толпу людей возле парка Финсбери, есть погибший и раненые
Reuters/Scanpix
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19. jūnijs 2017 09:34
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