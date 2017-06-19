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Лондон: фургон въехал в толпу людей возле парка Финсбери, есть погибший и раненые
Reuters/Scanpix
www.DELFI.lv
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19. jūnijs 2017 09:34
Грузовик въехал в пешеходов в Иерусалиме: есть погибшие, 15 пострадавших
1:13
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Грузовик въехал в пешеходов в Иерусалиме: есть погибшие, 15 пострадавших

Лондон: мужчина с мачете перерезал горло пассажиру метро с криком:
0:40
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Лондон: мужчина с мачете перерезал горло пассажиру метро с криком: "За Сирию!"

Сгорел джип возле CSDD
5:19
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Сгорел джип возле CSDD

Серия взрывов возле российских военных баз в Сирии: более 120 погибших
1:27
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Серия взрывов возле российских военных баз в Сирии: более 120 погибших

пожар в кенгарагсе
1:14
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пожар в кенгарагсе

Выплата компенсаций вкладчикам Latvijas Krājbanka.
0:52
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Выплата компенсаций вкладчикам Latvijas Krājbanka.

ОБСЕ: российско-украинскую границу пересекают сотни людей в военной одежде
0:53
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ОБСЕ: российско-украинскую границу пересекают сотни людей в военной одежде

В Латвии могут официально разрешить кормить малообеспеченных людей просроченными продуктами
0:39
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В Латвии могут официально разрешить кормить малообеспеченных людей просроченными продуктами

В центре Стамбула смертник взорвал себя: есть погибшие
1:02
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В центре Стамбула смертник взорвал себя: есть погибшие

Стрельба в торговом центре в Мюнхене: есть жертвы
1:16

Стрельба в торговом центре в Мюнхене: есть жертвы

Стрельба в кинотеатре в Луизиане: есть погибшие
1:36
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Стрельба в кинотеатре в Луизиане: есть погибшие

В Латвии задержана банда, которая загоняла людей в долги и превращала в рабов
2:00
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В Латвии задержана банда, которая загоняла людей в долги и превращала в рабов

Советник Трампа о санкциях: русские готовы есть снег, чтобы выжить
0:33
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Советник Трампа о санкциях: русские готовы есть снег, чтобы выжить

Донбасс: идут обстрелы Авдеевки, Донецка и Ленинского, есть жертвы
1:42
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Донбасс: идут обстрелы Авдеевки, Донецка и Ленинского, есть жертвы

Мусоровоз врезался в трамвай в час пик, есть пострадавшие
1:15
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Мусоровоз врезался в трамвай в час пик, есть пострадавшие

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