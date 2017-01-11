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LTV7: Американские военные в Латвии будут ненаказуемыми?
Latvijas Televīzija
3176
11. janvāris 2017 08:38
LTV7: нужны ли Латвии паралимпийцы?
3:23
635

LTV7: нужны ли Латвии паралимпийцы?

LTV7: запрет на продажу энергетиков детям может грозить Латвии судебными исками?
3:15
1859

LTV7: запрет на продажу энергетиков детям может грозить Латвии судебными исками?

LTV7: В Латвии хотят ввести регистрацию на карты предоплаты мобильной связи
3:04
2035

LTV7: В Латвии хотят ввести регистрацию на карты предоплаты мобильной связи

LTV7: в рижском районе Засулаукс разогнали рынок Stefanija
4:02
7253

LTV7: в рижском районе Засулаукс разогнали рынок Stefanija

Приказано досмотреть
5:50
2913

Приказано досмотреть

LTV7: здание Prisma на ул. Сахарова могут законсервировать
1:15
1477

LTV7: здание Prisma на ул. Сахарова могут законсервировать

LTV7: таксомоторный бизнес на пороге больших перемен
3:44
2975

LTV7: таксомоторный бизнес на пороге больших перемен

LTV7: по подозрению во взяточничестве задержан Бобер Бруно
2:23
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LTV7: по подозрению во взяточничестве задержан Бобер Бруно

LTV7: восьмимесячный Саша улетел на лечение в Германию
2:31
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LTV7: восьмимесячный Саша улетел на лечение в Германию

LTV7: проектировщики магазина Prisma в Плявниеках отделались замечанием
1:41
1622

LTV7: проектировщики магазина Prisma в Плявниеках отделались замечанием

LTV7: в списке дочерних компаний Reverta всплыл офшор
5:36
1849

LTV7: в списке дочерних компаний Reverta всплыл офшор

LTV7: подписывать мировую с Maxima хотят не все родственники жертв Золитудской трагедии
3:49
1665

LTV7: подписывать мировую с Maxima хотят не все родственники жертв Золитудской трагедии

Вечный протест
6:34
411

Вечный протест

Страховка без гарантий
5:10
727

Страховка без гарантий

Синоптики: выходные в Латвии будут
0:39
918

Синоптики: выходные в Латвии будут "осенними"

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