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LTV7: цены на молоко больше расти не будут
Latvijas Televīzija
269
08. februāris 2017 08:22
LTV7: Американские военные в Латвии будут ненаказуемыми?
3:43
3494

LTV7: Американские военные в Латвии будут ненаказуемыми?

LTV7: нужны ли Латвии паралимпийцы?
3:23
638

LTV7: нужны ли Латвии паралимпийцы?

Приказано досмотреть
5:50
2913

Приказано досмотреть

LTV7: в рижском районе Засулаукс разогнали рынок Stefanija
4:02
7254

LTV7: в рижском районе Засулаукс разогнали рынок Stefanija

LTV7: восьмимесячный Саша улетел на лечение в Германию
2:31
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LTV7: восьмимесячный Саша улетел на лечение в Германию

LTV7: по подозрению во взяточничестве задержан Бобер Бруно
2:23
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LTV7: по подозрению во взяточничестве задержан Бобер Бруно

LTV7: таксомоторный бизнес на пороге больших перемен
3:44
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LTV7: таксомоторный бизнес на пороге больших перемен

LTV7: в списке дочерних компаний Reverta всплыл офшор
5:36
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LTV7: в списке дочерних компаний Reverta всплыл офшор

LTV7: проектировщики магазина Prisma в Плявниеках отделались замечанием
1:41
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LTV7: проектировщики магазина Prisma в Плявниеках отделались замечанием

LTV7: здание Prisma на ул. Сахарова могут законсервировать
1:15
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LTV7: здание Prisma на ул. Сахарова могут законсервировать

LTV7: подписывать мировую с Maxima хотят не все родственники жертв Золитудской трагедии
3:49
1665

LTV7: подписывать мировую с Maxima хотят не все родственники жертв Золитудской трагедии

Вечный протест
6:34
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Вечный протест

Страховка без гарантий
5:10
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Страховка без гарантий

LTV7: в семье насильника из Ирши при невыясненных обстоятельствах умер младенец
3:29
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LTV7: в семье насильника из Ирши при невыясненных обстоятельствах умер младенец

LTV7: cтроительство нового корпуса больницы им. Страдыня под угрозой
2:59
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LTV7: cтроительство нового корпуса больницы им. Страдыня под угрозой

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