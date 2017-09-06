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LTV7: Делом о падении дрона на школьной линейке занялось Агентство гражданской авиации
Latvijas Televīzija
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06. septembris 2017 08:15
3:23
641
LTV7: нужны ли Латвии паралимпийцы?
2:21
1007
LTV7: "Восточный экспресс" — попытка №4
4:02
7260
LTV7: в рижском районе Засулаукс разогнали рынок Stefanija
5:50
2913
Приказано досмотреть
5:36
1896
LTV7: в списке дочерних компаний Reverta всплыл офшор
2:31
713
LTV7: восьмимесячный Саша улетел на лечение в Германию
2:23
3444
LTV7: по подозрению во взяточничестве задержан Бобер Бруно
3:36
365
LTV7: цены на молоко больше расти не будут
1:41
1627
LTV7: проектировщики магазина Prisma в Плявниеках отделались замечанием
3:44
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LTV7: таксомоторный бизнес на пороге больших перемен
1:15
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LTV7: здание Prisma на ул. Сахарова могут законсервировать
1:32
2915
LTV7: журналистам показали наружную стену Рижского цирка изнутри
3:40
1892
LTV7: латвийские военные жалуются на ботинки
3:43
3515
LTV7: Американские военные в Латвии будут ненаказуемыми?
5:10
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