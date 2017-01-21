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LTV7: сайт объявлений ss.lv незаконно требует личные данные пользователей
REUTERS
616
21. janvāris 2017 11:07
3:23
636
LTV7: нужны ли Латвии паралимпийцы?
4:02
7253
LTV7: в рижском районе Засулаукс разогнали рынок Stefanija
5:50
2913
Приказано досмотреть
2:31
712
LTV7: восьмимесячный Саша улетел на лечение в Германию
1:41
1622
LTV7: проектировщики магазина Prisma в Плявниеках отделались замечанием
5:36
1849
LTV7: в списке дочерних компаний Reverta всплыл офшор
2:23
3443
LTV7: по подозрению во взяточничестве задержан Бобер Бруно
3:44
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LTV7: таксомоторный бизнес на пороге больших перемен
1:15
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LTV7: здание Prisma на ул. Сахарова могут законсервировать
3:43
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LTV7: Американские военные в Латвии будут ненаказуемыми?
3:49
1665
LTV7: подписывать мировую с Maxima хотят не все родственники жертв Золитудской трагедии
6:34
411
Вечный протест
5:10
727
Страховка без гарантий
4:57
2753
LTV7: в Риге опасны для жизни 27 многоквартирных домов
3:19
2569
LTV7: дом у "Замка света" может развалиться, жильцы должны съехать
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Ziņas
Raidījumi
Aculiecinieks
Populārākais
RUS