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Лучшая спортсменка Латвии на четыре дня застряла в аэропорту Стамбула
Reuters/Scanpix
www.DELFI.lv
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09. janvāris 2017 11:02
Латвии вспышка вируса Эбола не грозит; проверки в аэропорту не будет
3:16
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Латвии вспышка вируса Эбола не грозит; проверки в аэропорту не будет

Полиция Стамбула разогнала демонстрацию в честь 8 марта
2:22
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Полиция Стамбула разогнала демонстрацию в честь 8 марта

В центре Стамбула смертник взорвал себя: есть погибшие
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В центре Стамбула смертник взорвал себя: есть погибшие

В центре Стамбула взорвалась бомба: 11 погибших
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В центре Стамбула взорвалась бомба: 11 погибших

Латвийская спортсменка за рекорд в Рио получит 25 евро; вместо тренера на игры поехал спортивный чиновник
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Латвийская спортсменка за рекорд в Рио получит 25 евро; вместо тренера на игры поехал спортивный чиновник

Названы имена исполнителей теракта в аэропорту Брюсселя
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Названы имена исполнителей теракта в аэропорту Брюсселя

Билет на все четыре стороны
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Билет на все четыре стороны

В Испании четыре человека пострадали во время забега быков
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В Испании четыре человека пострадали во время забега быков

9 мая в Латвии
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9 мая в Латвии

На дорогах Латвии вновь появятся фоторадары
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На дорогах Латвии вновь появятся фоторадары

Синоптики: выходные в Латвии будут
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Синоптики: выходные в Латвии будут "осенними"

LTV7: нужны ли Латвии паралимпийцы?
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LTV7: нужны ли Латвии паралимпийцы?

Неплательщиков алиментов в Латвии начнут лишать водительских прав
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Неплательщиков алиментов в Латвии начнут лишать водительских прав

По примеру Латвии в Эстонии прошло факельное шествие
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По примеру Латвии в Эстонии прошло факельное шествие

Началась борьба за Кубок Латвии по практической стрельбе
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Началась борьба за Кубок Латвии по практической стрельбе

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