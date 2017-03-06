Ziņas
Raidījumi
Aculiecinieks
Populārākais
RUS
DELFI
DELFI TV
RUS
Info
Share
Марин Ле Пен предупредила об опасности холодной войны с Россией
Reuters/Scanpix
www.DELFI.lv
789
06. marts 2017 10:56
0:36
1865
Вторая половина октября будет холодной, но с минимумом осадков
3:13
3364
В Исландии началось извержение вулкана: высший уровень опасности
0:57
1480
Эксперт: возможна военная эскалация между Россией и Турцией
0:37
1985
Польша отказалась возобновлять приграничный режим с Россией
1:19
1029
Лавров: отношения между Россией и США достигли дна
16:31
1443
МИД Литвы: "перезагрузка" с Россией не поможет
0:41
3126
Аугулис: впервые за три года может наладиться диалог с Россией
1:11
6963
Шведский наемник батальона "Азов": война с Россией — дело всей Европы
0:34
773
Трамп: Клинтон забыла уроки прошлого и хочет начать войну с Россией
2:01
1087
ВИДЕО: В Литве отрепетировали сценарий гибридной войны с сепаратистами
2:05
1348
Путин обвинил Порошенко в развязывании войны на востоке Украины
1:40
39
Разрушения в Лондоне
2:51
16
БИ2 - серебро
28:18
70
53-я встреча ветеранов ВОВ и советских партизан на Кургане Дружбы
4:25
Звезды, которых мы потеряли в 2016-м
Copyright ©
2017
AS DELFI. All rights reserved.
AS
DELFI
Dēļu ielā 4C
,
Rīga
,
LV-1004
.
Tālrunis:
67784050
, e-pasts:
redakcija@delfi.lv
Ziņas
Raidījumi
Aculiecinieks
Populārākais
RUS