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Марин Ле Пен предупредила об опасности холодной войны с Россией
Reuters/Scanpix
www.DELFI.lv
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06. marts 2017 10:56
Вторая половина октября будет холодной, но с минимумом осадков
0:36
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Вторая половина октября будет холодной, но с минимумом осадков

В Исландии началось извержение вулкана: высший уровень опасности
3:13
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В Исландии началось извержение вулкана: высший уровень опасности

Эксперт: возможна военная эскалация между Россией и Турцией
0:57
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Эксперт: возможна военная эскалация между Россией и Турцией

Польша отказалась возобновлять приграничный режим с Россией
0:37
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Польша отказалась возобновлять приграничный режим с Россией

Лавров: отношения между Россией и США достигли дна
1:19
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Лавров: отношения между Россией и США достигли дна

МИД Литвы:
16:31
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МИД Литвы: "перезагрузка" с Россией не поможет

Аугулис: впервые за три года может наладиться диалог с Россией
0:41
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Аугулис: впервые за три года может наладиться диалог с Россией

Шведский наемник батальона
1:11
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Шведский наемник батальона "Азов": война с Россией — дело всей Европы

Трамп: Клинтон забыла уроки прошлого и хочет начать войну с Россией
0:34
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Трамп: Клинтон забыла уроки прошлого и хочет начать войну с Россией

ВИДЕО: В Литве отрепетировали сценарий гибридной войны с сепаратистами
2:01
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ВИДЕО: В Литве отрепетировали сценарий гибридной войны с сепаратистами

Путин обвинил Порошенко в развязывании войны на востоке Украины
2:05
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Путин обвинил Порошенко в развязывании войны на востоке Украины

Разрушения в Лондоне
1:40
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Разрушения в Лондоне

БИ2 - серебро
2:51
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БИ2 - серебро

53-я встреча ветеранов ВОВ и советских партизан на Кургане Дружбы
28:18
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53-я встреча ветеранов ВОВ и советских партизан на Кургане Дружбы

Звезды, которых мы потеряли в 2016-м
4:25

Звезды, которых мы потеряли в 2016-м

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