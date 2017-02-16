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Мартыньш Бондарс вступил в борьбу за пост мэра Риги
LETA/DELFI
1979
16. februāris 2017 14:12
0:42
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Суд не изменил меру пресечения к Лембергсу: он не может занимать пост мэра Вентспилса
0:52
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Бондарс: СГД не борется с крупными налоговыми мошенниками, а наказывает маленькие предприятия
0:35
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В Латвии вступил в силу закон, запрещающий кальян-бары
0:32
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СЗК может выдвинуть на должность мэра Юрмалы Труксниса
0:39
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Уволенный с поста мэра Юрмалы Трукснис снова занял эту должность
0:48
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Скандал с задержанием миллионера, бизнесменов и мэра Юрмалы: названы денежные суммы
10:33
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Ушаков: рижанам все равно, кто работает мэром - главное результат (ВИДЕО)
0:29
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Бергманис назвал свой выбор на пост главы Вооруженных сил Латвии
2:09
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На улицах Риги начали откачивать большие лужи
0:27
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Таксисты проведут акцию протеста в центре Риги
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Рига гремит
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Диана Арбенина
2:39
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Ушаков: повышение налога на недвижимость - попытка сбалансировать бюджет Риги
0:36
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Ушаков: следующим летом на улицах Риги снова будут пробки из-за ремонта
1:47
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Праздник Риги: будут существенные ограничения движения; набережную закроют уже в пятницу
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RUS