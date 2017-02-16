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Мартыньш Бондарс вступил в борьбу за пост мэра Риги
LETA/DELFI
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16. februāris 2017 14:12
Суд не изменил меру пресечения к Лембергсу: он не может занимать пост мэра Вентспилса
0:42
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Суд не изменил меру пресечения к Лембергсу: он не может занимать пост мэра Вентспилса

Бондарс: СГД не борется с крупными налоговыми мошенниками, а наказывает маленькие предприятия
0:52
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Бондарс: СГД не борется с крупными налоговыми мошенниками, а наказывает маленькие предприятия

В Латвии вступил в силу закон, запрещающий кальян-бары
0:35
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В Латвии вступил в силу закон, запрещающий кальян-бары

СЗК может выдвинуть на должность мэра Юрмалы Труксниса
0:32
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СЗК может выдвинуть на должность мэра Юрмалы Труксниса

Уволенный с поста мэра Юрмалы Трукснис снова занял эту должность
0:39
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Уволенный с поста мэра Юрмалы Трукснис снова занял эту должность

Скандал с задержанием миллионера, бизнесменов и мэра Юрмалы: названы денежные суммы
0:48
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Скандал с задержанием миллионера, бизнесменов и мэра Юрмалы: названы денежные суммы

Ушаков: рижанам все равно, кто работает мэром - главное результат (ВИДЕО)
10:33
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Ушаков: рижанам все равно, кто работает мэром - главное результат (ВИДЕО)

Бергманис назвал свой выбор на пост главы Вооруженных сил Латвии
0:29
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Бергманис назвал свой выбор на пост главы Вооруженных сил Латвии

На улицах Риги начали откачивать большие лужи
2:09
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На улицах Риги начали откачивать большие лужи

Таксисты проведут акцию протеста в центре Риги
0:27
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Таксисты проведут акцию протеста в центре Риги

Рига гремит
0:17
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Рига гремит

Диана Арбенина
0:34
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Диана Арбенина

Ушаков: повышение налога на недвижимость - попытка сбалансировать бюджет Риги
2:39
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Ушаков: повышение налога на недвижимость - попытка сбалансировать бюджет Риги

Ушаков: следующим летом на улицах Риги снова будут пробки из-за ремонта
0:36
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Ушаков: следующим летом на улицах Риги снова будут пробки из-за ремонта

Праздник Риги: будут существенные ограничения движения; набережную закроют уже в пятницу
1:47
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Праздник Риги: будут существенные ограничения движения; набережную закроют уже в пятницу

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