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Мэй объявила о проведении досрочных выборов в британский парламент
REUTERS
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18. aprīlis 2017 19:19
1:29
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КНДР объявила об успешном испытании водородной бомбы
1:32
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Samsung объявила причину взрывов Galaxy Note 7
1:28
4572
ДНР объявила о закрытии дебальцевского "котла", Киев опровергает
10:12
53
Янис Урбанович о результатах выборов
0:38
30
Мирослав Митрофанов берет на себя ответственность за результаты выборов
1:52
52
Музыка для налоговой инспекции
10:33
6128
Ушаков: рижанам все равно, кто работает мэром - главное результат (ВИДЕО)
4:25
Звезды, которых мы потеряли в 2016-м
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Ziņas
Raidījumi
Aculiecinieks
Populārākais
RUS