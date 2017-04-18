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Мэй объявила о проведении досрочных выборов в британский парламент
REUTERS
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18. aprīlis 2017 19:19
КНДР объявила об успешном испытании водородной бомбы
1:29
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КНДР объявила об успешном испытании водородной бомбы

Samsung объявила причину взрывов Galaxy Note 7
1:32
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Samsung объявила причину взрывов Galaxy Note 7

ДНР объявила о закрытии дебальцевского
1:28
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ДНР объявила о закрытии дебальцевского "котла", Киев опровергает

Янис Урбанович о результатах выборов
10:12
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Янис Урбанович о результатах выборов

Мирослав Митрофанов берет на себя ответственность за результаты выборов
0:38
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Мирослав Митрофанов берет на себя ответственность за результаты выборов

Музыка для налоговой инспекции
1:52
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Музыка для налоговой инспекции

Ушаков: рижанам все равно, кто работает мэром - главное результат (ВИДЕО)
10:33
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Ушаков: рижанам все равно, кто работает мэром - главное результат (ВИДЕО)

Звезды, которых мы потеряли в 2016-м
4:25

Звезды, которых мы потеряли в 2016-м

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