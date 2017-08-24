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Министр пригрозил распустить Рижскую думу
DELFI/LETA
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24. augusts 2017 11:51
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Ушаков: выборы в Рижскую думу будут лотереей
0:37
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Рижскую думу оштрафовали по максимуму за русский язык
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Президент готов распустить Сейм, если его решения будут угрожать безопасности и суверенитету Латвии
0:49
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Российский министр задержан за взятку в $2 млн
0:37
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Министр прокомментировал подорожание электричества из-за тарифов Sadales tīkls
0:28
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Министр ВВС США назвала Россию "угрозой номер один"
0:30
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Министр возражает против стремительного роста зарплаты в Латвии
2:08
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Премьер-министр Украины Яценюк объявил о своей отставке
0:38
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Премьер-министр рассказал о будущем налога с микропредприятий
1:45
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Австралийский министр хочет усыпить собак Джонни Деппа
0:30
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Премьер-министр: экономика Латвии сильно зависима от фондов ЕС
0:26
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Министр здравоохранения Белевич, возможно, обошел очередь в Центре онкологии
2:57
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Российский министр предупредил Европу о перебоях с поставками газа
0:49
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Впервые в истории Латвии министр уйдет в декретный отпуск
0:52
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Министр: горка на "кепке Ушакова" представляет опасность для жизни
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Aculiecinieks
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RUS