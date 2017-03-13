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Минобороны: солдаты НАТО не будут разгуливать по Латвии с заряженным оружием
www.DELFI.lv
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13. marts 2017 15:21
0:39
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Синоптики: выходные в Латвии будут "осенними"
3:43
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LTV7: Американские военные в Латвии будут ненаказуемыми?
1:07
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СМИ: освобожденные украинские солдаты заявили, что были в плену у российских десантников
2:07
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НАТО готовится к миру
2:18
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Ушаков встретился с военными НАТО
1:05
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НАТО резко увеличит численность сил быстрого реагирования
3:00
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LTV: Центр НАТО оказался "потёмкинской деревней
0:53
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Кучинскис: опасений по поводу будущего НАТО больше нет
1:15
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Ту-154 Минобороны РФ с ансамблем Александрова и журналистами упал в Черное море; погибли 92 человека
0:32
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Путин предупредил о контрмерах и пояснил реакцию России на расширение НАТО
0:44
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Газета: над Турцией нависла реальная угроза исключения из НАТО
1:18
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Россия: сообщения НАТО о войсках РФ на Украине - "фальшивка"
0:25
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В Лиепае появятся военная база и порт для кораблей НАТО
0:30
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Путин: Россия не собирается воевать с НАТО из-за Балтии, это бред
0:33
417
Клинтон заявила о поддержке НАТО в борьбе с "российской угрозой"
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