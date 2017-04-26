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Мужчина в Таиланде транслировал в фейсбуке убийство 11-месячной дочери
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26. aprīlis 2017 09:24
Убийство сотрудницы центра для беженцев потрясло Швецию
1:35
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Убийство сотрудницы центра для беженцев потрясло Швецию

На убийство своего пилота Иордания ответила казнью двух террористов
1:04
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На убийство своего пилота Иордания ответила казнью двух террористов

Убийство девушки в Литве: жертву сначала жестоко избили, а потом добили лопатой
0:47
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Убийство девушки в Литве: жертву сначала жестоко избили, а потом добили лопатой

После рождения дочери Цукерберг и его супруга отдадут на благотворительность 45 миллиардов долларов
1:13
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После рождения дочери Цукерберг и его супруга отдадут на благотворительность 45 миллиардов долларов

Лондон: мужчина с мачете перерезал горло пассажиру метро с криком:
0:40
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Лондон: мужчина с мачете перерезал горло пассажиру метро с криком: "За Сирию!"

Звезды, которых мы потеряли в 2016-м
4:25

Звезды, которых мы потеряли в 2016-м

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