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Мужчина в Таиланде транслировал в фейсбуке убийство 11-месячной дочери
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26. aprīlis 2017 09:24
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Убийство сотрудницы центра для беженцев потрясло Швецию
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На убийство своего пилота Иордания ответила казнью двух террористов
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Убийство девушки в Литве: жертву сначала жестоко избили, а потом добили лопатой
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После рождения дочери Цукерберг и его супруга отдадут на благотворительность 45 миллиардов долларов
0:40
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Лондон: мужчина с мачете перерезал горло пассажиру метро с криком: "За Сирию!"
4:25
Звезды, которых мы потеряли в 2016-м
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Ziņas
Raidījumi
Aculiecinieks
Populārākais
RUS