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На Бали эвакуировали 42 тысячи человек из-за угрозы извержения вулкана
REUTERS
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25. septembris 2017 15:17
В Исландии началось извержение вулкана: высший уровень опасности
3:13
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В Исландии началось извержение вулкана: высший уровень опасности

Тысячи нелегальных мигрантов штурмовали туннель под Ла-Маншем
1:37
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Тысячи нелегальных мигрантов штурмовали туннель под Ла-Маншем

Авария экскурсионного автобуса Турции: погибли 14 человек
1:02
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Авария экскурсионного автобуса Турции: погибли 14 человек

Взрыв в египетской Гизе: погибли шесть человек
1:05
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Взрыв в египетской Гизе: погибли шесть человек

16 человек арестованы в Бельгии во время спецоперации
1:55
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16 человек арестованы в Бельгии во время спецоперации

При стрельбе в Новом Орлеане пострадали 16 человек
0:37
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При стрельбе в Новом Орлеане пострадали 16 человек

Число жертв пожара в Баку достигло 16 человек
1:00
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Число жертв пожара в Баку достигло 16 человек

В редакции французcкого журнала застрелены 11 человек
1:32
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В редакции французcкого журнала застрелены 11 человек

В Донецке обстреляли детский сад: один человек пострадал
0:59
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В Донецке обстреляли детский сад: один человек пострадал

Население Латвии сократилось еще на 4636 человек
0:37
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Население Латвии сократилось еще на 4636 человек

На карнавале в Гаити 18 человек убило током
3:04
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На карнавале в Гаити 18 человек убило током

За сутки армия Украины потеряла 11 человек
1:07
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За сутки армия Украины потеряла 11 человек

Пилот, отправивший на тот свет 150 человек
2:02
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Пилот, отправивший на тот свет 150 человек

В Италии снежная лавина накрыла здание отеля: в здании заблокированы 20 человек
1:02
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В Италии снежная лавина накрыла здание отеля: в здании заблокированы 20 человек

При пожаре в школьном общежитии в Турции погибли 12 человек
2:09
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При пожаре в школьном общежитии в Турции погибли 12 человек

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