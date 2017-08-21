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На этой неделе ожидается прохладная и дождливая погода
www.DELFI.lv
1317
21. augusts 2017 09:50
На этой неделе заметно потеплеет, но ожидается дождливая погода
0:52
1289

На этой неделе заметно потеплеет, но ожидается дождливая погода

На этой неделе в Латвии ожидается дождливая погода
0:42
1774

На этой неделе в Латвии ожидается дождливая погода

В Латвии ожидается солнечная погода, станет теплее
0:35
1348

В Латвии ожидается солнечная погода, станет теплее

В выходные дни в Латвии ожидается теплая погода
0:22
873

В выходные дни в Латвии ожидается теплая погода

AccuWeather: в сентябре и октябре ожидается теплая погода
0:40
1690

AccuWeather: в сентябре и октябре ожидается теплая погода

Синоптики: на предстоящей неделе ожидается резкое похолодание
0:34
10373

Синоптики: на предстоящей неделе ожидается резкое похолодание

Синоптики: на следующей неделе ожидается резкое потепление
0:37
6799

Синоптики: на следующей неделе ожидается резкое потепление

Синоптики: на следующей неделе ожидается оттепель, снег может растаять
0:33
2149

Синоптики: на следующей неделе ожидается оттепель, снег может растаять

На этой неделе ожидаются частые дожди
0:42
1248

На этой неделе ожидаются частые дожди

На этой неделе в Латвии ожидаются метель и снегопады
0:54
3680

На этой неделе в Латвии ожидаются метель и снегопады

На этой неделе в Латвию вернется осень
0:32
2455

На этой неделе в Латвию вернется осень

Синоптики: на этой неделе в Латвии заметно потеплеет
0:42
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Синоптики: на этой неделе в Латвии заметно потеплеет

Семейные врачи могут прекратить забастовку уже на этой неделе
0:42
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Семейные врачи могут прекратить забастовку уже на этой неделе

На этой неделе будет тепло, с дождями и грозами
0:36
1728

На этой неделе будет тепло, с дождями и грозами

На этой неделе будет до +10 градусов, ближе к выходным похолодает
0:45
1951

На этой неделе будет до +10 градусов, ближе к выходным похолодает

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