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На этой неделе ожидается прохладная и дождливая погода
www.DELFI.lv
1317
21. augusts 2017 09:50
0:52
1289
На этой неделе заметно потеплеет, но ожидается дождливая погода
0:42
1774
На этой неделе в Латвии ожидается дождливая погода
0:35
1348
В Латвии ожидается солнечная погода, станет теплее
0:22
873
В выходные дни в Латвии ожидается теплая погода
0:40
1690
AccuWeather: в сентябре и октябре ожидается теплая погода
0:34
10373
Синоптики: на предстоящей неделе ожидается резкое похолодание
0:37
6799
Синоптики: на следующей неделе ожидается резкое потепление
0:33
2149
Синоптики: на следующей неделе ожидается оттепель, снег может растаять
0:42
1248
На этой неделе ожидаются частые дожди
0:54
3680
На этой неделе в Латвии ожидаются метель и снегопады
0:32
2455
На этой неделе в Латвию вернется осень
0:42
107
Синоптики: на этой неделе в Латвии заметно потеплеет
0:42
2041
Семейные врачи могут прекратить забастовку уже на этой неделе
0:36
1728
На этой неделе будет тепло, с дождями и грозами
0:45
1951
На этой неделе будет до +10 градусов, ближе к выходным похолодает
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