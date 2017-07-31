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На этой неделе ожидаются грозы и жара до +30 градусов
www.DELFI.lv
2179
31. jūlijs 2017 09:43
0:30
2077
Синоптики: днем жара до +29 градусов, к вечеру возможны грозы с ливнями
0:42
1246
На этой неделе ожидаются частые дожди
0:54
3680
На этой неделе в Латвии ожидаются метель и снегопады
0:25
7013
Синоптики: жара продолжит наступать, к вечеру - дожди и грозы
0:50
2317
Синоптики: во вторник ожидаются дожди и сильные грозы
0:31
3712
Синоптики: в пятницу ожидаются сильные ливни и грозы, возможны смерчи
0:45
1951
На этой неделе будет до +10 градусов, ближе к выходным похолодает
0:46
2975
Синоптики: на следущей неделе Латвию ждут морозы до -12 градусов
0:32
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На этой неделе в Латвию вернется осень
0:52
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На этой неделе заметно потеплеет, но ожидается дождливая погода
0:42
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На этой неделе в Латвии ожидается дождливая погода
0:42
2039
Семейные врачи могут прекратить забастовку уже на этой неделе
0:42
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Синоптики: на этой неделе в Латвии заметно потеплеет
0:31
547
В четверг возможны грозы и град
0:36
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На этой неделе будет тепло, с дождями и грозами
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