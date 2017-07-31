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На этой неделе ожидаются грозы и жара до +30 градусов
www.DELFI.lv
2179
31. jūlijs 2017 09:43
Синоптики: днем жара до +29 градусов, к вечеру возможны грозы с ливнями
0:30
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Синоптики: днем жара до +29 градусов, к вечеру возможны грозы с ливнями

На этой неделе ожидаются частые дожди
0:42
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На этой неделе ожидаются частые дожди

На этой неделе в Латвии ожидаются метель и снегопады
0:54
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На этой неделе в Латвии ожидаются метель и снегопады

Синоптики: жара продолжит наступать, к вечеру - дожди и грозы
0:25
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Синоптики: жара продолжит наступать, к вечеру - дожди и грозы

Синоптики: во вторник ожидаются дожди и сильные грозы
0:50
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Синоптики: во вторник ожидаются дожди и сильные грозы

Синоптики: в пятницу ожидаются сильные ливни и грозы, возможны смерчи
0:31
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Синоптики: в пятницу ожидаются сильные ливни и грозы, возможны смерчи

На этой неделе будет до +10 градусов, ближе к выходным похолодает
0:45
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На этой неделе будет до +10 градусов, ближе к выходным похолодает

Синоптики: на следущей неделе Латвию ждут морозы до -12 градусов
0:46
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Синоптики: на следущей неделе Латвию ждут морозы до -12 градусов

На этой неделе в Латвию вернется осень
0:32
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На этой неделе в Латвию вернется осень

На этой неделе заметно потеплеет, но ожидается дождливая погода
0:52
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На этой неделе заметно потеплеет, но ожидается дождливая погода

На этой неделе в Латвии ожидается дождливая погода
0:42
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На этой неделе в Латвии ожидается дождливая погода

Семейные врачи могут прекратить забастовку уже на этой неделе
0:42
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Семейные врачи могут прекратить забастовку уже на этой неделе

Синоптики: на этой неделе в Латвии заметно потеплеет
0:42
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Синоптики: на этой неделе в Латвии заметно потеплеет

В четверг возможны грозы и град
0:31
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В четверг возможны грозы и град

На этой неделе будет тепло, с дождями и грозами
0:36
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На этой неделе будет тепло, с дождями и грозами

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