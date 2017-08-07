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На этой неделе станет теплее, возможна жара до +30 градусов
www.DELFI.lv
804
07. augusts 2017 10:26
На этой неделе ожидаются грозы и жара до +30 градусов
0:54
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На этой неделе ожидаются грозы и жара до +30 градусов

На этой неделе будет до +10 градусов, ближе к выходным похолодает
0:45
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На этой неделе будет до +10 градусов, ближе к выходным похолодает

Сегодня станет теплее, дождя не ожидается
1:12
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Сегодня станет теплее, дождя не ожидается

В Латвии ожидается солнечная погода, станет теплее
0:35
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В Латвии ожидается солнечная погода, станет теплее

Синоптики: днем жара до +29 градусов, к вечеру возможны грозы с ливнями
0:30
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Синоптики: днем жара до +29 градусов, к вечеру возможны грозы с ливнями

Синоптики: на следущей неделе Латвию ждут морозы до -12 градусов
0:46
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Синоптики: на следущей неделе Латвию ждут морозы до -12 градусов

На этой неделе ожидаются частые дожди
0:42
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На этой неделе ожидаются частые дожди

На этой неделе в Латвии ожидаются метель и снегопады
0:54
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На этой неделе в Латвии ожидаются метель и снегопады

На этой неделе в Латвию вернется осень
0:32
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На этой неделе в Латвию вернется осень

На этой неделе заметно потеплеет, но ожидается дождливая погода
0:52
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На этой неделе заметно потеплеет, но ожидается дождливая погода

На этой неделе в Латвии ожидается дождливая погода
0:42
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На этой неделе в Латвии ожидается дождливая погода

Синоптики: на этой неделе в Латвии заметно потеплеет
0:42
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Синоптики: на этой неделе в Латвии заметно потеплеет

Семейные врачи могут прекратить забастовку уже на этой неделе
0:42
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Семейные врачи могут прекратить забастовку уже на этой неделе

На этой неделе будет тепло, с дождями и грозами
0:36
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На этой неделе будет тепло, с дождями и грозами

На этой неделе в Латвии возможны дожди и мокрый снег
0:50
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На этой неделе в Латвии возможны дожди и мокрый снег

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