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На этой неделе в Латвии ожидается дождливая погода
www.DELFI.lv
767
05. jūnijs 2017 10:03
На этой неделе заметно потеплеет, но ожидается дождливая погода
0:52
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На этой неделе заметно потеплеет, но ожидается дождливая погода

В выходные дни в Латвии ожидается теплая погода
0:22
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В выходные дни в Латвии ожидается теплая погода

В Латвии ожидается солнечная погода, станет теплее
0:35
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В Латвии ожидается солнечная погода, станет теплее

На этой неделе в Латвии ожидаются метель и снегопады
0:54
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На этой неделе в Латвии ожидаются метель и снегопады

На этой неделе в Латвии возможны дожди и мокрый снег
0:50
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На этой неделе в Латвии возможны дожди и мокрый снег

Синоптики: на предстоящей неделе ожидается резкое похолодание
0:34
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Синоптики: на предстоящей неделе ожидается резкое похолодание

Синоптики: на следующей неделе ожидается резкое потепление
0:37
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Синоптики: на следующей неделе ожидается резкое потепление

Синоптики: в Латвии ожидается похолодание
0:37
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Синоптики: в Латвии ожидается похолодание

Синоптики: на следующей неделе ожидается оттепель, снег может растаять
0:33
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Синоптики: на следующей неделе ожидается оттепель, снег может растаять

На этой неделе в Латвию вернется осень
0:32
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На этой неделе в Латвию вернется осень

На этой неделе будет тепло, с дождями и грозами
0:36
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На этой неделе будет тепло, с дождями и грозами

На этой неделе будет до +10 градусов, ближе к выходным похолодает
0:45
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На этой неделе будет до +10 градусов, ближе к выходным похолодает

На следующей неделе в Латвии обещают мороз и метель
0:44
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На следующей неделе в Латвии обещают мороз и метель

Синоптики: в пятницу погода изменится
1:05
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Синоптики: в пятницу погода изменится

Синоптики: в Латвию возвращается зимняя погода
0:48
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Синоптики: в Латвию возвращается зимняя погода

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