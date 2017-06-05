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На этой неделе в Латвии ожидается дождливая погода
www.DELFI.lv
767
05. jūnijs 2017 10:03
0:52
1289
На этой неделе заметно потеплеет, но ожидается дождливая погода
0:22
871
В выходные дни в Латвии ожидается теплая погода
0:35
1347
В Латвии ожидается солнечная погода, станет теплее
0:54
3680
На этой неделе в Латвии ожидаются метель и снегопады
0:50
1177
На этой неделе в Латвии возможны дожди и мокрый снег
0:34
10373
Синоптики: на предстоящей неделе ожидается резкое похолодание
0:37
6799
Синоптики: на следующей неделе ожидается резкое потепление
0:37
2180
Синоптики: в Латвии ожидается похолодание
0:33
2149
Синоптики: на следующей неделе ожидается оттепель, снег может растаять
0:32
2455
На этой неделе в Латвию вернется осень
0:36
1728
На этой неделе будет тепло, с дождями и грозами
0:45
1951
На этой неделе будет до +10 градусов, ближе к выходным похолодает
0:44
4269
На следующей неделе в Латвии обещают мороз и метель
1:05
7924
Синоптики: в пятницу погода изменится
0:48
6189
Синоптики: в Латвию возвращается зимняя погода
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