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На этой неделе в Латвии ожидаются метель и снегопады
www.DELFI.lv
1388
20. februāris 2017 09:42
0:44
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На следующей неделе в Латвии обещают мороз и метель
0:32
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На этой неделе в Латвию вернется осень
0:34
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Сегодня обещают метель и снежный покров
0:36
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На этой неделе будет тепло, с дождями и грозами
0:45
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На этой неделе будет до +10 градусов, ближе к выходным похолодает
0:36
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К середине недели возможны снегопады, затем похолодает до -13 градусов
0:30
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Синоптики: в выходные ожидаются ливни с грозами
0:31
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Синоптики: в пятницу ожидаются сильные ливни и грозы, возможны смерчи
0:44
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В Балтийском море ожидаются волны до четырех метров в высоту
0:29
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На неделе Латвию ожидают ветреные и пасмурные дни
0:34
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Синоптики: на предстоящей неделе ожидается резкое похолодание
0:33
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Синоптики: на следующей неделе ожидается оттепель, снег может растаять
0:46
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Синоптики: на следущей неделе Латвию ждут морозы до -12 градусов
5:43
47
70 лет 201–й добровольческой латышской стрелковой дивизии, впоследствии ставшей 130 - м латышским стрелковым корпусом
6:11
6030
9 мая в Латвии
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