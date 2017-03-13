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На этой неделе заметно потеплеет, но ожидается дождливая погода
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816
13. marts 2017 09:29
0:22
867
В выходные дни в Латвии ожидается теплая погода
0:35
1347
В Латвии ожидается солнечная погода, станет теплее
0:34
10373
Синоптики: на предстоящей неделе ожидается резкое похолодание
0:37
6661
Синоптики: на следующей неделе ожидается резкое потепление
0:33
2149
Синоптики: на следующей неделе ожидается оттепель, снег может растаять
0:32
2455
На этой неделе в Латвию вернется осень
0:54
3680
На этой неделе в Латвии ожидаются метель и снегопады
0:28
4163
Синоптик: в Латвии резко потеплеет, осень вернется
0:36
1728
На этой неделе будет тепло, с дождями и грозами
0:45
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На этой неделе будет до +10 градусов, ближе к выходным похолодает
0:31
7743
На выходных потеплеет, но на море лучше не ехать
0:29
527
Среда будет пасмурной и с осадками, местами потеплеет до +7 градусов
0:35
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В среду заметно похолодает, возможны дожди
0:36
7191
В ближайшие дни установится зимняя погода
0:48
6177
Синоптики: в Латвию возвращается зимняя погода
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