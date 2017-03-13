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На этой неделе заметно потеплеет, но ожидается дождливая погода
www.DELFI.lv
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13. marts 2017 09:29
В выходные дни в Латвии ожидается теплая погода
0:22
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В выходные дни в Латвии ожидается теплая погода

В Латвии ожидается солнечная погода, станет теплее
0:35
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В Латвии ожидается солнечная погода, станет теплее

Синоптики: на предстоящей неделе ожидается резкое похолодание
0:34
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Синоптики: на предстоящей неделе ожидается резкое похолодание

Синоптики: на следующей неделе ожидается резкое потепление
0:37
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Синоптики: на следующей неделе ожидается резкое потепление

Синоптики: на следующей неделе ожидается оттепель, снег может растаять
0:33
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Синоптики: на следующей неделе ожидается оттепель, снег может растаять

На этой неделе в Латвию вернется осень
0:32
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На этой неделе в Латвию вернется осень

На этой неделе в Латвии ожидаются метель и снегопады
0:54
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На этой неделе в Латвии ожидаются метель и снегопады

Синоптик: в Латвии резко потеплеет, осень вернется
0:28
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Синоптик: в Латвии резко потеплеет, осень вернется

На этой неделе будет тепло, с дождями и грозами
0:36
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На этой неделе будет тепло, с дождями и грозами

На этой неделе будет до +10 градусов, ближе к выходным похолодает
0:45
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На этой неделе будет до +10 градусов, ближе к выходным похолодает

На выходных потеплеет, но на море лучше не ехать
0:31
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На выходных потеплеет, но на море лучше не ехать

Среда будет пасмурной и с осадками, местами потеплеет до +7 градусов
0:29
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Среда будет пасмурной и с осадками, местами потеплеет до +7 градусов

В среду заметно похолодает, возможны дожди
0:35
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В среду заметно похолодает, возможны дожди

В ближайшие дни установится зимняя погода
0:36
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В ближайшие дни установится зимняя погода

Синоптики: в Латвию возвращается зимняя погода
0:48
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Синоптики: в Латвию возвращается зимняя погода

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