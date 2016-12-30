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На следующей неделе в Латвии обещают мороз и метель
Reuters/Scanpix
www.DELFI.lv
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30. decembris 2016 12:27
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Сегодня обещают метель и снежный покров
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Синоптики: на следующей неделе ожидается оттепель, снег может растаять
0:32
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Синоптики обещают жаркую погоду до выходных
0:32
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Синоптики обещают новое похолодание и скорое возвращение теплой погоды
0:29
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На неделе Латвию ожидают ветреные и пасмурные дни
0:32
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На этой неделе в Латвию вернется осень
0:36
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На этой неделе будет тепло, с дождями и грозами
0:45
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На этой неделе будет до +10 градусов, ближе к выходным похолодает
6:11
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9 мая в Латвии
2:54
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На дорогах Латвии вновь появятся фоторадары
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LTV7: нужны ли Латвии паралимпийцы?
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Синоптики: выходные в Латвии будут "осенними"
1:49
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По примеру Латвии в Эстонии прошло факельное шествие
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Министр возражает против стремительного роста зарплаты в Латвии
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За частные визиты Ильвеса к супруге платят налогоплательщики Латвии
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