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На следующей неделе в Латвии обещают мороз и метель
Reuters/Scanpix
www.DELFI.lv
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30. decembris 2016 12:27
Сегодня обещают метель и снежный покров
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Сегодня обещают метель и снежный покров

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Синоптики обещают жаркую погоду до выходных
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На этой неделе в Латвию вернется осень

На этой неделе будет тепло, с дождями и грозами
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На этой неделе будет тепло, с дождями и грозами

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9 мая в Латвии

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На дорогах Латвии вновь появятся фоторадары

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Министр возражает против стремительного роста зарплаты в Латвии

За частные визиты Ильвеса к супруге платят налогоплательщики Латвии
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За частные визиты Ильвеса к супруге платят налогоплательщики Латвии

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