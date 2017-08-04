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На выходные будет ветрено, температура не поднимется выше +23 градусов
www.DELFI.lv
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04. augusts 2017 10:49
Синоптики: в выходные будет неплохая погода, потом - холодная осень, возможен мокрый снег
0:39
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Синоптики: в выходные будет неплохая погода, потом - холодная осень, возможен мокрый снег

Среда будет пасмурной и с осадками, местами потеплеет до +7 градусов
0:29
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Среда будет пасмурной и с осадками, местами потеплеет до +7 градусов

На этой неделе будет до +10 градусов, ближе к выходным похолодает
0:45
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На этой неделе будет до +10 градусов, ближе к выходным похолодает

Пасха будет холодней Рождества: ожидается снег и морозы до -9 градусов
0:36
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Пасха будет холодней Рождества: ожидается снег и морозы до -9 градусов

Синоптики: выходные в Латвии будут
0:39
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Синоптики: выходные в Латвии будут "осенними"

В выходные ожидается похолодание, возможны заморозки
0:20
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В выходные ожидается похолодание, возможны заморозки

Синоптики обещают теплые выходные без дождей
0:56
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Синоптики обещают теплые выходные без дождей

Синоптики: в выходные ожидаются ливни с грозами
0:30
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Синоптики: в выходные ожидаются ливни с грозами

В пасхальные выходные возможны дожди и снег
0:41
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В пасхальные выходные возможны дожди и снег

В выходные дни в Латвии ожидается теплая погода
0:22
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В выходные дни в Латвии ожидается теплая погода

В Латвии заметно похолодает: местами до -16 градусов
0:34
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В Латвии заметно похолодает: местами до -16 градусов

Синоптики: во вторник похолодает до -13 градусов
0:37
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Синоптики: во вторник похолодает до -13 градусов

На выходных воздух прогреется до +26 градусов
0:34
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На выходных воздух прогреется до +26 градусов

Синоптики: во вторник воздух прогреется до +26 градусов
0:30
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Синоптики: во вторник воздух прогреется до +26 градусов

В Латвии может похолодать до -10 градусов
1:02
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В Латвии может похолодать до -10 градусов

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