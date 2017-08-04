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На выходные будет ветрено, температура не поднимется выше +23 градусов
www.DELFI.lv
948
04. augusts 2017 10:49
0:39
3473
Синоптики: в выходные будет неплохая погода, потом - холодная осень, возможен мокрый снег
0:29
527
Среда будет пасмурной и с осадками, местами потеплеет до +7 градусов
0:45
1951
На этой неделе будет до +10 градусов, ближе к выходным похолодает
0:36
3532
Пасха будет холодней Рождества: ожидается снег и морозы до -9 градусов
0:39
919
Синоптики: выходные в Латвии будут "осенними"
0:20
12650
В выходные ожидается похолодание, возможны заморозки
0:56
1442
Синоптики обещают теплые выходные без дождей
0:30
1863
Синоптики: в выходные ожидаются ливни с грозами
0:41
1536
В пасхальные выходные возможны дожди и снег
0:22
872
В выходные дни в Латвии ожидается теплая погода
0:34
5190
В Латвии заметно похолодает: местами до -16 градусов
0:37
337
Синоптики: во вторник похолодает до -13 градусов
0:34
773
На выходных воздух прогреется до +26 градусов
0:30
846
Синоптики: во вторник воздух прогреется до +26 градусов
1:02
4992
В Латвии может похолодать до -10 градусов
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